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الخميس 16 نوفمبر 2017 11:53 مساءً

إستقالة المفلحي هل تفجر ثورة ....!

وضاح بن عطية
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في خطاب الاستقالة المفلحي يقول : عملنا مع الجميع من اجل عدن ولكن كانت عراقيل الحكومة هي المشكلة

( الجميع ) بين قوسين تعني ايضاً المجلس الإنتقالي الذي أوضح المفلحي أن المشكلة ليس فيه !

 

يثني المفلحي على دول التحالف وجهودها ويقصد السعودية والامارات وهذا يعني أن دول التحالف لم تكن إلا مساندة لنا ! .

 

الكل يجب أن يكون صفا واحدا لقلع هذه الحكومة الفاشلة والفاسدة من أجل الحفاظ على الانتصارات وعلى موارد البلاد وعلى عدم عودة عفاش من الطاقة بعد أن خرج من الباب .

 

#نكزة

 

● الرئيس هادي على المحك فإن كان بن دغر وحكومته هم من يرعي الفساد الممنهج فهادي هو من يرعي هذه الحكومة وهو المسؤول عنها أمام الله وأمام الشعب .

 

● إعلاميو الصرفة ونشطاء العناد والفاجرون في الخصومة لابد أن يراجعوا ضميرهم الآن فالشعب يموت بسبب هذه الحكومة السيئة والمدمرة وان كانوا مستفيدين منها سوف يخسرون كل شي في نهاية المطاف  .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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