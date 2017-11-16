إستقالة المفلحي هل تفجر ثورة ....!

في خطاب الاستقالة المفلحي يقول : عملنا مع الجميع من اجل عدن ولكن كانت عراقيل الحكومة هي المشكلة

( الجميع ) بين قوسين تعني ايضاً المجلس الإنتقالي الذي أوضح المفلحي أن المشكلة ليس فيه !

يثني المفلحي على دول التحالف وجهودها ويقصد السعودية والامارات وهذا يعني أن دول التحالف لم تكن إلا مساندة لنا ! .

الكل يجب أن يكون صفا واحدا لقلع هذه الحكومة الفاشلة والفاسدة من أجل الحفاظ على الانتصارات وعلى موارد البلاد وعلى عدم عودة عفاش من الطاقة بعد أن خرج من الباب .

#نكزة

● الرئيس هادي على المحك فإن كان بن دغر وحكومته هم من يرعي الفساد الممنهج فهادي هو من يرعي هذه الحكومة وهو المسؤول عنها أمام الله وأمام الشعب .

● إعلاميو الصرفة ونشطاء العناد والفاجرون في الخصومة لابد أن يراجعوا ضميرهم الآن فالشعب يموت بسبب هذه الحكومة السيئة والمدمرة وان كانوا مستفيدين منها سوف يخسرون كل شي في نهاية المطاف .

#وضاح_بن_عطية

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