إستقالة المفلحي هل تفجر ثورة ....!
في خطاب الاستقالة المفلحي يقول : عملنا مع الجميع من اجل عدن ولكن كانت عراقيل الحكومة هي المشكلة
( الجميع ) بين قوسين تعني ايضاً المجلس الإنتقالي الذي أوضح المفلحي أن المشكلة ليس فيه !
يثني المفلحي على دول التحالف وجهودها ويقصد السعودية والامارات وهذا يعني أن دول التحالف لم تكن إلا مساندة لنا ! .
الكل يجب أن يكون صفا واحدا لقلع هذه الحكومة الفاشلة والفاسدة من أجل الحفاظ على الانتصارات وعلى موارد البلاد وعلى عدم عودة عفاش من الطاقة بعد أن خرج من الباب .
#نكزة
● الرئيس هادي على المحك فإن كان بن دغر وحكومته هم من يرعي الفساد الممنهج فهادي هو من يرعي هذه الحكومة وهو المسؤول عنها أمام الله وأمام الشعب .
● إعلاميو الصرفة ونشطاء العناد والفاجرون في الخصومة لابد أن يراجعوا ضميرهم الآن فالشعب يموت بسبب هذه الحكومة السيئة والمدمرة وان كانوا مستفيدين منها سوف يخسرون كل شي في نهاية المطاف .
#وضاح_بن_عطية