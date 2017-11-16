دعوات شعبية بعدن للخروج بمظاهرات عارمة للمطالبة بالقبض على بن دغر وتقديمه للمحاكمة العاجلة

دعا ناشطون وحقوقيون بعدن، الى سرعة القبض على احمد عبيد بن دغر وتقديمه للمحاكمة العاجلة والعلنية جراء ارتكابه جرائم فساد ووقوفه خلف المعاناة التي عاني ويعاني منها ابناء عدن

منذ تولي بن دعر رئاسة الوزراء. وقال الناشطون والحقوقيون ان ما كشفه محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي في استقالته، يوجب التحرك العاجل من قبل سكان عدن والمقاومة الجنوبية للقبض على بن دغر وتقديم ملفه للمحاكمة . ودعا الناشطون والحقوقيون بعدن كافة اطياف الشعب للتحرك العاجل للمطالبة بالقبض على بن دغر، ومناشدة التحالف العربي بالوقوف مع ابناء عدن والمقاومة الجنوبية لمحاسبة بن دغر وحكومته على جرائم الفساد التي ارتكبوها وكشفها محافظ عدن المفلحي.

هذا وعلم موقع "شبوه برس" من مصادر مطلعة في العاصمة عدن ، أن قيادات المقاومة الجنوبية ،ومكونات الحراك ومنضمات المجتمع المدني في عدن ، قد تداعت مساء اليوم الخميس 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017م إلى اجتماع عاجل للوقوف مع قرارات محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي والتي شملت على محاربة الفساد والفاسدين ، وكذا تدارس اعتقال بن دغر ، ورفض الاستقالة التي تقدم بها الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي

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