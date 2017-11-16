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انتشار أمني كثيف في عدن عقب دقائق من استقالة محافظها

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 16 نوفمبر 2017 11:47 مساءً

 

دفعت قوات الأمن مساء اليوم بتعزيزات أمنية الى شوارع مدينة عدن بعد دقائق من بيان لمحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي أعلن فيه إستقالته من منصبه.

 

وقال مواطنون في عدن لـ شبوه برس - أن قوات الأمن دفعت بتعزيزات الى شوارع محافظة عدن لإفشال أي مخططات إرهابية قد تستهدف المواطنين والمرافق الحيوية .

 

واضاف:الجماعات الإرهابية استهدفت المرافق الحيوية لمحافظة عدن خلال الأسبوعين الماضيين وانتشارنا اليوم في عدن هو لقطع الطريق عليها إذا ما حاولت استغلال إعلان محافظ عدن لاستقالته وللحفاظ على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

 

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