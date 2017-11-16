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الخميس 16 نوفمبر 2017 09:47 مساءً

نصركم وشرفكم في الجنوب ... رسالة إلى التحالف

أحمد مصعبين
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عندما بدأت حرب الدفاع عن الوطن والهوية الجنوبية في مارس 2015 بين الشمال والجنوب في ما سمي باليمن، كان الغزاة اليمنيون للجنوب في هذه المرة لا يستهدفوا أمن الجنوب فقط، وانما شملت المؤامرة أمن الجيران الخليجيين والامن القومي العربي من خلال الاشتراك الواضح لايران في تجهيز وتمويل وتسليح الجيش والمليشيات اليمنية.

 

حينها لم يكن لدى الخليجيين أية خبرات سابقة بهذا الشعب الصغير على الصعيدين العسكري والقومي ولكن ما إن بدأت الحرب والمواجهات العسكرية تكشف لهم مدى بسالة شباب المقاومة الجنوبية التي لم يكن يقودها احد،ولكنها ولدت في خضم الحرب بصورة تلقائية نابعة من المخزون والارث الوطني الاصيل والنقي الذي يتمتع به شعب الجنوب المؤمن والمتمسك والمتشبع حقا بالقيم الاسلامية والوطنية والقومية.

لذلك وثق التحالف بهذا الشعب وقدم لمقاومته الدعم فتعملق شباب المقاومة الجنوبية في ميادين المواجهات العسكرية وأجترحوا بطولات وانتصارات أسطورية إعجازية لم يتوقعها الاقليم والعالم.

 

لقد استشهد أغلى أحبابنا، وجرح أعز أبناءنا، ورووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن المفدى،ودفاعا عن الجنوب والخليج والعرب.. هذه الدماء الطاهرة التي تعد قطرة واحدة منها أغلى من كل رموز الشرعية، وأغلى من العشرين المليون الشمالي المنبطح اللذين خانوا التحالف على نحو واضح وضوح الشمس في عز النهار.

 

ماذا بعد ؟

وماذا بعد حرب أكملت شهرها الثاني والثلاثين،ولا تزال جبهاتها في الصبيحة وبعض مناطق الجنوب مشتعلة.وهي حرب أثبتت معاركها أنها شمالية ضد الجنوب بامتياز.

لقد أثبتت الخيانات المتلاحقة لدول التحالف من قبل الشرعية وجيشها ومقاومتها الوهمية،وشعبها الشمالي، أن لا حليف حقيقي وصادق واستراتيجي لهم غير شعب الجنوب.

 

ماذا بعد ؟

وبعد أن أصبح هدف التحالف باسقاط صنعاء أمرا مستحيلا لاسيما وقد تكشفت لهم عورات وواقع المجتمع الشمالي.

نداء نوجهه للتحالف العربي وخصوصا للإشقاء السعوديين والإماراتيين أن ينتصروا للحق الجنوبي، لهذا الشعب الصغير في عدده الكبير في إرادته الوطنية والقومية الذي انتصر بكم ولكم.

 

لقد أختار هذا الشعب طريقه ونهايته أيه الجيران الاعزاء، واثبت لكم انه ليس شعب شعارات ومليونيات ومسيرات فقط، بل هو شعب مكافح ومقاوم ومقاتل حقا أقسم أن يستعيد هويته وكرامته في نهاية المطاف او يستشهد في ميادين الشرف.

 

فنصركم وشرفكم وكرامتكم تبدأ وتنتهي في الجنوب بحكم المصير الواحد.

فتشجعوا أيه الاشقاء وأعلنوا رسميا اعترافكم بحق شعب الجنوب في استعادة دولته المغتصبة.

 

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