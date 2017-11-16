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اخبار المحافظات

لحج تشهد حفل إشهار مجلسها الإنتقالي والجمعية العمومية بحضور قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي (صور)

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شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
الخميس 16 نوفمبر 2017 09:32 مساءً

 

شهدت لحج عصر  اليوم الخميس حفل تدشين وأعلان المجلس الانتقالي الجنوبي والجمعية العمومية بالمحافظة بحضور قيادات المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة القائد الرئيس عيدروس الزبيدي وعدد كبير من قيادات الثورة الجنوبية في لحج والضالع ومداء عموم مديريات المحافظة 

 

 حشود جماهيريه كبيره اتت من كل حدب وصوب لكي تبارك وتؤيد تشكل المجلس الجنوبي والجمعيه العمومية بالمحافظه

 

حيث افتتح المهرجان بايه قرانيه ثم النشيد الوطني الجنوبي وبعد ذلك القى رئيس اللجنه التحضيرية للمهرجان أنيس  العجيلي كلمه رحب من خلالها بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللؤا عيدروس الزبيدي وكافة اعظاء المجلس كما رحب بكافة الجماهير الحاضرين شاكرا لهم حضورهم وتمسكهم بهدفهم بالاستقلال وطالب بتفعيل عمل المجلس واستكماله في كافة مناطق الجنوبي واكد على مكانة وتاريخ لحج النظالي في الجنوب الى جانب كافة مناطق الجنوبية

 

وقال مازالت ابطال لحج تواجه الاحتلال في جبهة الصبيحه وكرش التي مازالت ملتهبه نحييهم من اعماق قلوبنا ونحيي كافة ابطال المقاومه الجنوبية والامن والحزام الامني على الدور الذي يقومون به في تامين الجنوب كما نقدم شكرنا لقيادة التحالف علئ ماتقدمه لنا من دعم في كافة المجالات

 

حيث القيت عدد من القصائد الشعرية  الشاعر  المناظل مطيع المردعي قصيدة شعريه والشاعرالمناظل توفيق الجحافي قصيدة شعرية نالتا  استحان واعجاب الحاضرين والشاعر المناظل بن شجاع

 

بعدها القى الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حيث ترحم علئ شهداء الجنوب عامه وشهداء التحالف العربي خاصه وبعد ذلك قال اننا   نحيي جماهير شعبنا الجنوب كافه على صمودهم وتماسكهم وحثهم على مزيدا من التلاحم الجنوبي ورص الصفوف كون الاستحقاقات القادمه تبشر لصالح الجنوب وقضيته وحذر من الخلافات الجنوبية وضرورة الالتفاف حول المجلس الانتقالي والذي قال بانه مجلس الشعب الجنوبي ولن يقصي احد والابواب مفتوحه للجميع

 

كما حيي صمود ابطال المقاومة الجنوبية والحزام الامني وقوات الامن الجنوبية على صمودها ومواقفها المشرفه في الدفاع وحمايته من المليشيات الايرانيه

حيث اكد بان الجنوب شريك مع التحالف العربي والدولي في محاربة الارهاب  بكافة اشكاله وصورة

 

وبعدها الحدث عظو المجلس الانتقالي الجنوبي اللؤا بن بريك نقل من خلالها تحياتي كافة ابناء حضرموت لجماهير لحج الضالع الباسله وقال لقد جئنا اليوم لكي نعلن الجمعية العموميه في محافضتي لحج والضالع ونباركم هذا الانجاز التاريخي وقال نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي جاهزون لاستلام وادارة دولتنا بعد ان فشلت الشرعية في ادارتها بسبب الفساد والعبث الذي تمارسه فيها متطرقا الى ارقام الفساد الذي تمارسه حكومة الشرعية برئاسة بن دغر كما طالب جماهير الجنوب الئ التعاون والتكاتف ومساعده الاجهزه الامنيه في ادارة الجنوب

 

كما نقدم شكرنا وتقدير لقيادة اللجنة الامنيه في لحج برئاسة المحافظ ناصر الخبجي ومدير أمن لحج العميد صالح السيد والعقيد حسان هيثم نائب مديرأمن تبن على ما قاموا  به من واجب في حفظ الامن والاستقرار في لحج وتامين المهرجان

*- قائد الحجيلي – الحوطة لحج

 

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