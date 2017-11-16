الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعمه لمحافظة شبوة .

واصلت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي دعمها لقطاع الكهرباء في المحافظات المحررة من خلال توفير المشتقات البترولية الضرورية لضمان استمرار وتحسين خدمة التيار الكهربائي.

وفي هذا الاطار زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم امس الأربعاء، مؤسسة كهرباء مدينة الحوطة بمديرية ميفعة في شبوة بمقطورة تحتوي على 36 ألف لتر من مادة الديزل لتغطية إحتياجات المحطة من الوقود اللازم من أجل إستمرار عملية تشغيل التيار الكهربائي الذي يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 25 ألف منزل وذلك في إطار الحملة الإنسانية والجهود التي تبذلها الهيئة لإغاثة أهالي المدينة للتخفيف عن المواطنين وطأة الأزمة .

وأكد محمد سيف المهيري ممثل فريق الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة - خلال عملية التسليم بمدينة الحوطة - إن الهيئة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية والخدمية لأهالي مدينة الحوطة إنطلاقا من حرص دولة الإمارات على مد يد العون والمساعدة لأبناء هذه المدينة .. مشيراً الى أن هذه الكمية من المشتقات النفطية تأتي ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية التي تسعى الهيئة لدعمها وفق خطة عملها بالمحافظة.

وعبّر مدير كهرباء مدينة الحوطة عن عظيم الشكر والتقدير لهذه المساعدات مشيدا بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن "الهلال الأحمر الإماراتي" لمساعدة السكان بمدينة الحوطة بميفعة وكافة مديريات شبوة على صعيد الخدمات الأساسية فيها.

كما توّجه أهالي وأعيان مدينة الحوطة بالشكر الى دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف معاناة سكان شبوة والدعم النوعي الذي تقدمه الهيئة في جانب الخدمات الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها لتقديم المساعدة الإغاثية الإنسانية للمواطنين اليمنيين في الحوطة من خلال عدة جوانب رئيسية منها توزيع المساعدات الغذائية على الأسر المعوزة في المدينة والقرى والمناطق المجاورة لها.

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