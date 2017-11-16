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اخبار المحافظات

المقاومة الجنوبية بأبين تقف في صف الشعب الجنوبي ومع مجلسه الانتقالي.(بيان)

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شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الخميس 16 نوفمبر 2017 03:28 مساءً

 

حذر الناطق الرسمي لمقاومة أبين من بيان مزور باسم المقاومة يتوعد ويهدد المجلس الانتقالي الجنوبي

 

وقد تلقى موقع "شبوه برس" البيان الحقيقي لمقاومة ابين وينشر (نص البيان)

 

في البدء ترحب المقاومة الجنوبية محافظة ابين بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته بعاصمة محافظة ابين وذلك يوم السبت القادم لاشهار المجلس بمحافظة ابين وعليه..

 

فإن المقاومة الجنوبية محافظة ابين لا يمكن الا ان تكون في صف الشعب الجنوبي الأرض والإنسان ومع مجلسه الانتقالي المرشح من الشعب بقيادة ابن الجنوب الوالد المناضل عيدروس بن قاسم الزُبيدي فهذا رد على من يدعي او يصدر بيانات باسم مقاومة ابين الذي يغرد خارج السرب والجمع الجنوبي ..

 

والله ولي التوفيق

صادر من مقاومة ابين يوم الأربعاء..

15/نوفمبر/ 2017

الناطق الرسمي مقاومة محافظة ابين …

احمد بن دحه

 

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