المقاومة الجنوبية بأبين تقف في صف الشعب الجنوبي ومع مجلسه الانتقالي.(بيان)

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فاروق المفلحي أنسنة السياسة كيف نؤنسن- السياسة - فتصبح اكثر عطفا وأنسانية بل وعقلانية؟ هذا السؤال لن يجيب عليه الساسة ولا يحبون

بأقلامهم الإنتقالي ليس خيار عيدروس .... الإنتقالي ميلاد وطن المجلس الإنتقالي ليس خيارآ لعيدروس الزبيدي او إختيارآ لأحد أعضائه، لا ولن يكون يومآ...الإنتقالي إرادة شعب

عبدالقادر القاضي أبونشوان #حينما_يدلس_الاصلاح_على_قرار_رئيس_الوزراء ● بأختصار وعشان ماندوخكم ... قام رئيس الوزراء في 10 / 8/ 2017م بأتخاذ قرار إيجابي بتعيين الأخ / محمد علي

وضاح بن عطية الإعتماد على قوى الشرعية سيؤدي إلى تفكيك التحالف إصرار بعض دول التحالف العربي بالإعتماد على قوى الشرعية العاجزة الفاشلة الفاسدة دون الإشراف على عملها

هاني سالم مسهور عن الإسلام السياسي في اليمن نتحدث تساءل أحدهم كيف يجمع الحوثيون الآلاف من المؤيدين في ذات الساحة التي يحشد فيها إخوان اليمن ذات الأعداد

فهد علي البرشاء حكومة الموت البطيء لم تعد حياة المواطن تطاق ،ولم يعد واقعه البائس يُحتمل، فما من شيء في هذه الحياة يساعده على إكمال رحلة

منصور صالح إنجازات استثنائية! في عهد حكومة الشرعية، صار من المنجزات العظيمة أن ترسو باخرة في ميناء الزيت لتصب ألف طن من النفط لا تكفي