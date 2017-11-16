قائد قوات النخبة الشبوانية يزور مدينة الحوطة ويطمئن على أوضاعها الأمنية المستقرة

قام المقدم/ محمد سالم البوحر صباح اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى مدينة الحوطة اطلع خلالها على اوضاعها الأمنية المستقرة وزار عددا من المرافق الخدمية والنقاط الامنية والمواقع العسكرية في المدينة.

وخلال الزيارة تفقد مستشفى مدينة الحوطة وما يعانية من تردي في خدماته الصحية وضعف الكادر الصحي واعدا أهالي المدينة بإعادة افتتاحه ودعمه بكادر صحي وجميع المتطلبات اللازمة لخدمة نزلا المستشفى. كما قام بزيارة سوق المدينة الرئيس حيث استقبله الأهالي بالهتافات المرحبة به، من جانبه شدد القائد البوحر على ظرورة تطبيع الحياة في المدينة وعودة النشاط التجاري على ما كان عليه وأفضل مجددا التزامه باستتباب الأمن من قبل قوات النخبة الشبوانية وحماية المواطنين والتجار من العناصر الإرهابية التي تحاول تنغيص عيش المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

واطلع خلال زيارته تلك على أوضاع النقاط الامنية والمواقع العسكرية التي تتمركز فيها قوات النخبة والدور الذي تقوم به في حفظ الأمن الاستقرار في ربوع المدينة-اعلام النخبة

اتبعنا على فيسبوك