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مجرد تساؤل : هل الثورة تأكل أبنائها حقا!؟

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 16 نوفمبر 2017 11:27 صباحاً

 

الشيخ القائد عبدالعزيز الجفري (( أبو أحمد)) هذا القائد الذي كان يصول ويجول ارض الجنوب العربي من كرش مرورا بالعاصمة عدن وليس انتهاءا بحضرموت  وشبوة  دفاعا عن الكرامة وحرية الارض واستقلالية القرار وقبل كل ذا استرداد هويتنا الجنوبية العربية المغدورة عمدا من الاعداء وسهوا من الاخوة

 

لست هنا اعدد صفاته او منجزاته فشخص مثل الشيخ ابو احمد ورث النضال منذو  الصغر كيف ولا وهو من سلالة الرواد الاوائل في الحركة الوطنية الجنوبية التحررية أبان الاحتلال البريطاني وكذالك حرب 94 و2015 م من قبل الاحتلال اليمني .

 

ما ساطرحه هنا مجرد تساؤلات!

لماذا اختفئ هذا القائد المغوار ؟

لماذا آثر  الصمت؟

في الوقت الذي،حققنا فيه الانتصار وكان هو احد اهم عناصر هدا النجاح واول من لبى نداء الواجب . ماهو الهدف والدافع من ابعاده من المشهد الجنوبي ؟

 

لماذا لا نجده ضمن رئاسة المجلس الانتقالي ؟

وهو الشخص الذي من الضرورة تواجده وعنصر اساسي لنجاحه وليس مجرد احزاب بهوية يمنية

هل الانتماء ام الهوية كانت وراء اقصاء هامة وطنية بحجم الشيخ عبدالعزير الجفري قائد المقاومة الوطنية الجنوبية

هدا القائد كان له الفضل بعد الله في تمكين الشباب ضمن ادارة مؤسسات الجنوب وكان سفير الشباب الئ،مجلس القائد عيدروس ايام توليه سلطة العاصمة عدن

اعلم قائدنا اننا كما كنا وسنضل اوفياء لكل المبادئ،التي ارتشفناها من ينبوع  روادنا الاوائل في الحركة الوطنية التحررية

 

خوك د.وليد الشعيبي

رئيس اتحاد شباب الجنوب / العاصمة عدن

 

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