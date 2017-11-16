عاجل وخطير : محافظ أبين يتلقى تهديدا بإسقاط محافظته بيد القاعدة حال انضمامه للمجلس الإنتقالي

قال كاتب صحفي من محافظة أبين اللواء الركن "أبوبكر حسين سالم" محافظ أبين وخلال لقائه بقادة المقاومة كشف عن معلومة في غاية الاهمية فقد اوضح انه مع المجلس الانتقالي وان لا اسباب ومواقف خاصة حالت دون انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي وان السبب يعود لتلقيه تهديد باسقاط ابين بيد القاعدة اذا انضم للمجلس الانتقالي وبأن هناك 1200 عنصر من القاعدة على أتم الاستعداد للتحرك اذا أعلن انضمامه للمجلس الانتقالي .

وقال الصحفي "نبيل عبدالله العوذلي" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص وجاء في سياقه : أن من هدد باستخدام وتحريك القاعدة هو من يحركها في عدن وكل الجنوب لنفس الهدف السياسي وهو تقويض الجنوبيين وافشال اهم تحول سياسي لهم تمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي .

محافظ ابين الذي يعتمد اعتماد كبير على الحزام الأمني يدرك اهميته لحفظ الأمن ومحاربة المتربصين بأبين والجنوب .

بموقف المحافظ وكشفه عن التهديدات والمخاطر فأننا في ابين يجب ان نصطف خلف المحافظ في وجه تلك التهديدات التي لن تثنينا عن تأييد المجلس الانتقالي والتمسك به باعتباره طوق النجاة الذي يجسد الإرادة الجنوبية ويحمل قضية هذا الشعب ومستقبله وأبين ليس بمعزل عن شعب الجنوب وقضيته ومستقبله ومصيره بل كانت في مقدمة المحافظات التي كانت مسرح لظلم ومخططات قوى الشر .

نطالب المحافظ وبصفتي احد ابناء هذه المحافظة ان لا يذعن لتلك التهديدات وأن يتجه للمجلس الانتقالي بكل شجاعة وستكون أبين بخير ومقبرة لكل من يستهدفها فالأمن الجنوبي وابناء ابين والجنوب معاً في خندق واحد لمواجهة كل اعداء الجنوب.

ابين على موعد قريب لزيارة رئيس واعضاء المجلس الانتقالي لتدشين القيادة المحلية للمحافظة ونتمنى ان يكون المحافظ في استقبالهم وعلى رأس العمل السياسي والاداري المرتبط بالمجلس .

ابناء ابين لن يسمحوا بأن تكون محافظتهم أسيرة لقوى امتهنت تعذيبها وحرمانها وتدير ظهرها لكل ما فيه خير ابين التي لا يتذكرها الا حين يريدون توظيفها سياسياً والتخندق بها لتدفع ثمن مشاريعهم وتكون سلم لاطماعهم ولن يكون لهم ذلك فأبين لن تكون الا حيث يكون الجنوب .

اتبعنا على فيسبوك