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النخبة الجنوبية في شبوه تعثر على متفجرات في أحد منازل حوطة الفقيه علي (صور)

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شبوه برس - خاص - حوطة الفقيه علي - شبوه
الخميس 16 نوفمبر 2017 09:51 صباحاً

 

ذكرت مصادر أمنية في قوات النخبة الجنوبية في محافظة شبوه أن قوات التدخل السريع داهمت يوم أمس الأربعاء أحد المنازل في "حوطة الفقيه علي" الذي تتخذه القاعدة وكراً لتخزين الأسلحة في مدينة الحوطة.

حيث عثرت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر والقذائف وكميات من المتفجرات ، بالإضافة للعثور على لوحات سيارات مزورة.

ومن جانبه دعا المقدم محمد سالم البوحر قائد النخبة الشبوانية بمحور عزان أهالي مدينة الحوطة للتكاتف الأخوي والمشاركة الفاعلة مع قوات النخبة الشبوانية  في ترسيخ وتثبيت دعائم الأمن والأمان في المدينة”.

 

 

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