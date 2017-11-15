الهلال الأحمر الإماراتي يوزع سلل غذائية في مديرية يافع رصد دشن الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم توزيع 7500 سلة غذائية في مديرية يافع رصد محافظة أبين. وبحضور أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عادل سبعة تم توزيع السلة الغذائية على كافة المراكز التابعة لمديرية رصد المترامية الأطراف. واستهدف التوزيع المراكز التالية:( رصد - الصفاءة -

لبنان بين البطريرك الراعي والرئيس عون !! الرئيس عون يمثل الموقع الماروني الأول في الدولة اللبنانية ، موقع ظل يقف على مسافة واحدة من كل الفئات السياسية والطائفية . هذه القاعدة كسرها الرئيس عون بانحيازه للاصطفاف الإيراني واتهام السعودية باختطاف رئيس الوزراء وهو ماكذبه الحريري أمام البطريرك

المالية والنفط تفتحان تحقيقا في فضحية فساد.. مورد محتكر للوقود.. يعذب الشعب بإخفاء المشتقات قالت مصادر حكومية ان وزارتي (المالية والنفط) فتحتا تحقيقا في "فضحية فساد" كبيرة طرفيها (مورد محتكر) للوقود وشركة مصافي عدن وتتمحور حول "اختفاء الاف الاطنان من الوقود الذي تم شرائه". وأضافت تلك المصادر لـ(اليوم الثامن) "ان كشف لغز اختفاء تلك الاطنان من الوقود سيكشف من يقف خلف

محافظ حضرموت يتفقد معسكر الحمراء والقوات المرابطة فيه تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم معسكر الحمراء الواقع في مديرية بروم ميفع إلى الغرب من مدينة المكلا عاصمة حضرموت. والقى المحافظ البحسني كلمة في قادة وأفراد المعسكر حيا فيها صمودهم وانضباطهم واستبسالهم في تأمين