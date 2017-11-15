الهلال الأحمر الإماراتي يوزع سلل غذائية في مديرية يافع رصد
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شبوه برس - خاص - يافع
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 10:10 مساءً
دشن الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم توزيع 7500 سلة غذائية في مديرية يافع رصد محافظة أبين.
وبحضور أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عادل سبعة تم توزيع السلة الغذائية على كافة المراكز التابعة لمديرية رصد المترامية الأطراف.
واستهدف التوزيع المراكز التالية:( رصد - الصفاءة - رخمة - ظبة - العمري - السعدي - الرباط).
وعبر أهالي يافع رصد عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والهلال الأحمر الإماراتي على هذا الدعم الذي يصل المديرية لأول مرة.
وقال أمين عام المجلس المحلي عادل سبعة أن خير دولة الإمارات وصل إلى كل منطقة في المحافظات المحررة ونأمل منهم مساعدتنا في مشاريع تنموية في مجال الكهرباء والمياه.
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