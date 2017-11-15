محافظ حضرموت يتفقد معسكر الحمراء والقوات المرابطة فيه

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم معسكر الحمراء الواقع في مديرية بروم ميفع إلى الغرب من مدينة المكلا عاصمة حضرموت.

والقى المحافظ البحسني كلمة في قادة وأفراد المعسكر حيا فيها صمودهم وانضباطهم واستبسالهم في تأمين الناحية الغربية لمدينة المكلا, مشدداً على ضرورة اليقظة والرفع من الجاهزية, داعيا القوة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الجوانب الأمنية والعسكرية والتركيز على تطوير مهاراتهم من خلال التدريب المتواصل والحفاظ على اللياقة البدينة.

وأشاد المحافظ بقوات النخبة التي تعتبر قوة منظمة ومدربة ووطنية استطاعت أن تحقق إنجازات أمنية وعسكرية خلال فترة قياسية بفضل تضحيات قيادتها وأفرادها والدعم اللامحدود من الأشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وطاف محافظ حضرموت خلال الزيارة التفقدية بأرجاء المعسكر وثكنات الجنود واستعرض مهاراتهم في ضرب الأهداف بالذخيرة الحية.

حضر الزيارة قائد المعسكر الرائد عامر النهدي وعدد من القيادات العسكرية وقادة الألوية.

اتبعنا على فيسبوك