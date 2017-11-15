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لحج تستعد لاحتضان عرسها الجماهيري غدا الخميس
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لحج تستعد لاحتضان عرسها الجماهيري غدا الخميس

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شبوه برس - خاص - الحوطة لحج
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 09:57 مساءً

 

تستعد لحج للاحتفال بعرسها الجماهيري الكبير غدا الخميس واستقبال ضيوفها الكرام من كافة مديرياتها والضالع الباسله والجنوب عامه والظهور بمظهر مشرف يليق بلحج ومكانتها النضالية في الجنوب

 

ياتي هذا العرس الجماهيري الذي سوف تحتضنه حوطة لحج. لحج القمندان لحج الثقافه والفن والنظال في ظل استعدادات كبيره تقوم بها اللجنة الإعلامية والتحضيرية بهدف الظهور بمظهر مشرف واشهار المجلس الإنتقالي بلحج تتويجا للنجاحات التي تحققت سابقا للمجلس في حضرموت وشبوه والمهره واليوم في لحج وذلك تحت قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي بقيادة اللؤا المناظل عيدروس الزبيدي حفظه الله والذي تحققت تحت قيادة نجاحات للجنوب ننتظر ان تتوج قريبا النصر العظيم للجنوب

 

حيث تشهد معظم مديريات لحج استعدادات جماهيريه وحشود شعبية سوف تكون حاضره غدا الخميس في حوطة لحج لكي تقول انها لن تساوم على الجنوب وقضيته وتبارك خطوات قيادة المجلس الإنتقالي وتحركاته الاخيره في الجنوب وتعاهده الوفاء بالوفاء للجنوب كل الجنوب والمضي قدما نحو الهدف المنشود بالحرية والاستقلال وقيام دولة الجنوب المستقله باذن الله

 

اخيرا نتمنى من الجميع الحضور والمشاركة وتحقيق  النجاح واشهار المجلس بلحج وتحقيق تطلعات الجماهير نحو غدا افضل باذن الله

*- قائد الحجيلي

 

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