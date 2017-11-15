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اخبار المحافظات

مسهور: حملة ‘‘لن ترهبونا‘‘ : دعوة لإعلان رفض مشاريع المفخخات

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كاريكاتير
شبوه برس - خاص - الرياض
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 09:55 مساءً

 

قال الكاتب والمحلل السياسي "هاني مسهور" إنه ‏خلال ٣٣ يوم ضرب الارهاب العاصمة عدن ١١ مرة والمحصلة عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وهذه العمليات استهداف مباشر للمشروع العربي في عدن المضاد للمشروع الايراني الممول من قطر.

 

وتابع مسهور خلال تغريدات له رصدها موقع "شبوه برس" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بقوله: "‏مازلت أكثر المؤمنين باستعادة عدن لدورها الرائد فهويتها الليبرالية هي الضامن لقدرتها على التصدي لهجمات الخوف والرعب التي تمولها قطر".

 

وأكد الباحث السياسي أنه يجب النشطاء العرب والاعلام العربي للتضامن مع مدينة عدن واهلها ضد موجة الارهاب التي تواصل ضربها للمدينة، مشيراً إلى أن حملة "لن ترهبونا" هي رسالة تدعو لاعلان الرفض لمشاريع المفخخات لذلك ينتظر من الجميع تفاعل بحجم ما تواجهه مدينة السلام عدن.

 

 

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