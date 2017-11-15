سلطة المهرة الإصلاحية تشترط على التحالف عدم استخدام مطار الغيظة عسكريا (وثيقة)

عقدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة المهرة، يوم الثلاثاء، اجتماعا مع المكونات السياسية والشيوخ والاعيان بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الذي سيطرت عليه قوة حضور سلطة حزب الإصلاح في محافظة المهرة ممثلة في المحافظ الإصلاحي بن كده (متواجد خارج المهرة) وأناب عنه الوكيل الأول مختار بن عويض (إصلاح) ويرأس عدد من الجمعيات الخيرية التابعة للحزب والممولة من دولة قطر , ومجموعة من النافذين من أبناء المهرة ممن أرتبطوا بعمليات التهريب منذ أن أطلق أيديهم فيه نظام المخلوع .

بحسب البلاغ الصحفي صادر عنه حصل موقع "شبوه برس" على نسخة منه (مرفق مع الخير) وضع المجتمعون عدد من الشروط على التحالف العربي أوردها بيانهم أبرزها عدم استخدام مطار الغيظة لأغراض عسكرية ما يعني موقفا سياسيا من المواجهة العسكرية مع الإنقلابيين في صنعاء .

وأكد الإجتماع أن الوضع الأمني مستقر ولا صحة لما يشاع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

نص البلاغ الصحفي:

في يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2017م عقد اجتماعا موسعا للسلطة المحلية واللجنة الأمنية والمكونات السياسية والشيوخ والأعيان بمحافظة المهرة وقد كرس الاجتماع لمناقشة الحالة الأمنية بالمحافظة والتأكيد بان الوضع الأمني مستقر ولا صحة لما يشاع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كما تم التأكيد أيضا على ورقة الضمانات المقدمة من السلطة المحلية للفريق السعودي والتي تناولت ست نقاط أهمها عدم استخدام مطار الغيضة كقاعدة عسكريه وإبقاء الطاقم الإداري والأمني والعسكري للمطار على ما هو عليه والتنسيق الدائم مع السلطة المحلية وعدم تجاوزها ...

مع العلم بان وصول الفريق السعودي إلى محافظة المهرة كان بدون تنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة وعدم عملها بذلك مما ترتب عليه سوء فهم وكذا عدم العلم بطبيعة مهام الفريق وتحركاته مما أدى إلى قيام القبائل باعتراض الفريق السعودي ومنعه من دخول مطار الغيضة وبعد أن اتضحت الصورة وطبيعة عمل الفريق ومهامه قامت السلطة المحلية بالترتيبات اللازمة وتأمين الفريق في قيادة محور الغيضة وتم عقد لقاء مشترك بين السلطة المحلية وبين الفريق السعودي وبعض مشائخ المهرة للحديث عن الزيارة وما شابها من ملابسات ..

هذا وفي ختام الاجتماع الموسع أكد الحاضرون على وحدة صف أبناء محافظة المهرة والنأي بالمحافظة عن أي صراعات أو الانجرار إليها كما هو معروف عن المهرة منذو القدم..

والله الموفق..

صادر عن اللقاء الموسع للجنة الأمنية والمكونات السياسية والشيوخ والأعيان محافظة المهرة.

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