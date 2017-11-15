غدا.. الانتقالي الجنوبي يدشن الجمعية الوطنية بلحج والضالع في فعالية موحدة بالحوطة

يدشن المجلس الانتقالي الجنوبي غدًا الخميس الجمعية الوطنية والقيادة المحلية لمحافظتي لحج والضالع خلال فعالية موحّدة في مديرية الحوطة بلحج.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد أمس في العاصمة عدن برئاسة عيدروس الزُبيدي، الترتيبات الخاصة باستكمال تدشين أعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية في المحافظات الجنوبية (لحج، الضالع، أبين) في إطار جهود رئاسة الانتقالي لاستكمال تأسيس وبناء هيئات ودوائر المجلس.

وتطرق الاجتماع الذي ضم أعضاء رئاسة الانتقالي إلى مناقشة عملية تنظيم وتوثيق البيانات الشخصية الخاصة بقيادات وكوادر الانتقالي، بالإضافة لمذكرة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالانتقالي د. عيدروس النقيب لتحسين أداء الانتقالي في دول أوروبا وأمريكا.

ودشن الانتقالي الجنوبي مؤخرًا أعمال الجمعية الوطنية والقيادة المحلية خلال زياراته الميدانية للمحافظات الشرقية (شبوة، حضرموت، المهرة).

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