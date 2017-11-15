غدا.. الانتقالي الجنوبي يدشن الجمعية الوطنية بلحج والضالع في فعالية موحدة بالحوطة يدشن المجلس الانتقالي الجنوبي غدًا الخميس الجمعية الوطنية والقيادة المحلية لمحافظتي لحج والضالع خلال فعالية موحّدة في مديرية الحوطة بلحج. وناقش الاجتماع، الذي عُقد أمس في العاصمة عدن برئاسة عيدروس الزُبيدي، الترتيبات الخاصة باستكمال تدشين أعمال الجمعية الوطنية

وقفة احتجاجية لأسر شهداء وجرحى الحرب بأبين نظم عدد من أهالي وأسر الشهداء وجرحى الحرب وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى بلدية خنفر بمدينة جعار للمطالبة بصرف المستحقات المالية للمرحلة الثالثة. وطالب المحتجون رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومحافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم إنصافهم ومتابعة قضاياهم،

حملات دهم أمنية واسعة بعدن على أوكار الإرهاب في المنصورة قالت مصادر اعلامية ان حي كابوتا بالمنصورة شهد عملية مداهمات واسعة على مخابئ يعتقد بوجود عناصر إرهابية فيها من قبل فرق خاصة تابعة لقوات الامن . وأفاد مواطنون ان قوات حكومية اغلقت الشارع العام لخط كابوتا وعدد من الشوارع الفرعية لتأمين عمليات الدهم . ومؤخرا شن الامن سلسلة

ضبط عناصر نسائية في خلية إرهابية للقاعدة في عدن كشف قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير المشآلي (أبو اليمامة)، عن ضبط خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في عدن عاصمة الجنوب, مضيفا ان ضمن هذه الخلية نساء يعملن مخبرات للتنظيم الإرهابي. وأكد أنه سيتم كشف الحقائق قريباً للرأي العام .. متوعداً كافة العناصر المرتبطة