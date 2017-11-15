وقفة احتجاجية لأسر شهداء وجرحى الحرب بأبين
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شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 04:31 مساءً
نظم عدد من أهالي وأسر الشهداء وجرحى الحرب وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى بلدية خنفر بمدينة جعار للمطالبة بصرف المستحقات المالية للمرحلة الثالثة.
وطالب المحتجون رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومحافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم إنصافهم ومتابعة قضاياهم، والتوجيه إلى الجهات ذات العلاقة بصرف مستحقات الشهداء.
وقالوا: “نطالب بمستحقاتنا للمرحلة الثالثة، وهي مكرمة الملك سلمان، فالمرحلة الأولى والثانية صرفت لنا باقي المرحلة الثانية، وإذا لم يتم صرفها سيتم التصعيد، وسوف نبدأ تصعيدنا في المنصورة بعدن والتجمع بجانب مركز السل، والذهاب إلى المنطقة العسكرية الرابعة لإقامة الاعتصام المفتوح حتى يتم صرف كافة مستحقاتنا”.
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