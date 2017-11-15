حملات دهم أمنية واسعة بعدن على أوكار الإرهاب في المنصورة
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 04:30 مساءً
صورة تعبيرية فقط
قالت مصادر اعلامية ان حي كابوتا بالمنصورة شهد عملية مداهمات واسعة على مخابئ يعتقد بوجود عناصر إرهابية فيها من قبل فرق خاصة تابعة لقوات الامن .
وأفاد مواطنون ان قوات حكومية اغلقت الشارع العام لخط كابوتا وعدد من الشوارع الفرعية لتأمين عمليات الدهم . ومؤخرا شن الامن سلسلة مداهمات بمدينة المنصورة وعدد اخر من المناطق .
يأتي هذا بعد ان تعرضت مديرية المنصورة لتفجير انتحاري يوم امس واسفر عن قتل عدد كبير من جنود الحزام الامني بلغ عددهم 9شهداء وضعفهم من الجرحى .
اتبعنا على فيسبوك