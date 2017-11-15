حملات دهم أمنية واسعة بعدن على أوكار الإرهاب في المنصورة

قالت مصادر اعلامية ان حي كابوتا بالمنصورة شهد عملية مداهمات واسعة على مخابئ يعتقد بوجود عناصر إرهابية فيها من قبل فرق خاصة تابعة لقوات الامن .

وأفاد مواطنون ان قوات حكومية اغلقت الشارع العام لخط كابوتا وعدد من الشوارع الفرعية لتأمين عمليات الدهم . ومؤخرا شن الامن سلسلة مداهمات بمدينة المنصورة وعدد اخر من المناطق .

يأتي هذا بعد ان تعرضت مديرية المنصورة لتفجير انتحاري يوم امس واسفر عن قتل عدد كبير من جنود الحزام الامني بلغ عددهم 9شهداء وضعفهم من الجرحى .

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