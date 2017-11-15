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منفذ تفجير مقر الحزام بالمنصورة أُطْلق سراحه من سجن #عتق المركزي قبل شهور

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 01:57 مساءً

 

أكدت مصادر أمنية خاصة #للمشهد_العربي : إن الانتحاري الذي نشر تنظيم الدولة الإسلامية " داعش " صورته اليوم كمنفذ #للهجوم الذي استهدف مبنى تابع لقوات الدعم والإسناد في حي المنصورة بعدن كان موقوفا في السجن المركزي بعتق عاصمة محافظة #شبوة على ذمّة سرقة سيارة من عدن بمعية زميل له قتل في مواجهات مع قوات الحزام الأمني في محافظة لحج ؛ وقال المصدر: إن أمن شبوة أطلق سراحه قبل أشهر ؛ دون ذكر الأسباب .

 

ونشر مساء أمس  تنظيم " داعش " صورة قال : إنها لمنفذ الهجوم على  مركز الحزام الأمني بالمنصورة وكنّاه بأبي هاجر العدني " وهو شاب من أبناء حي المعلا بعدن يدعى " أيمن عبد الله البغدادي الشهير بأيمن دبابة  " قال ذووه بأنه اختفى قبل عامين دون أن يتمكنوا من معرفة مكانه . 

وفي حين، قالت الداخلية اليمنية إن الهجوم الإرهابي تم تنفيذه، بسيارة مفخخة ومشاركة عنصرين انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، لكنّ تنظيم داعش"  الذي تبنى العملية لم يذكر سوى سيارة مفخخة وانتحاري واحد في بيانه ونشر صورته لاحقاً.

 

وتسبب تفجير بسيارة مفخخة استهدف صبيحة أمس مبنى أمنيا بعدن بمقتل 9 وجرح 16 بينهم مدنيون .  .

 

 

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