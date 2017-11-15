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اخبار المحافظات

قوات تابعة للتحالف العربي تستلم مطار الغيضة ومنفذ شحن من لواء 137

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شبوه برس - خاص - الغيظة المهرة
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 01:55 مساءً
قوات عسكرية مهرية

 

سلمت قوات اللواء 137 مدرع مواقعها في مطار الغيضة ومنفذ شحن الدولي للتحالف العربي .

وقالت مصدر عسكري لـ  شبوه برس - أن قوات اللواء 137 مدرع والتي تتبع العميد محمد بن محمد القاضي السنحاني المقرب من المخلوع صالح سلمت مواقعها صباح اليوم لقوت بديلة .

 

واضاف المصدر ان قوات من اللواء 123 التي يقودها اللواء عبدالله منصور وهو مقرب من الرئيس هادي تسلمت منفذ شحن، بينما تم تسليم المطار لقوات من ابناء المهرة مدربة حديثاً وقوات من التحالف العربي .

 

يذكر ان قوات اللواء 137 مدرع انتشرت صباح الاثنين في عدد من المواقع الهامة بينها مطار الغيضة، وذلك بعد سماعها خبر قدوم قوات من المنطقة الثانية لإدارة وتأمين المنافذ البحرية والجوية والبرية في المحافظة .

 

حيث رفض قائد اللواء 137 مدرع اوامر التحالف بتسليم المنافذ للقوات المدربة حديثاً من ابناء المهرة، قبل ان تتدخل وساطة محلية لتنهي الاشكال بتسليم المطار والمنافذ البحرية والجوية لقوات تشرف عليها دول التحالف العربي .

 

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