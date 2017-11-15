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الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:07 مساءً

مهاجمة شلال من قبل تحالف الجريمه والفساد يثبت أنه كابوس أزعجهم

فهد الصالح العوذلي
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عندما يجتمع الفاسدين وأصحاب السوابق الاجراميه والخارجين عن القانون من الشرعيه والاخوان المفلسين والانقلابين ومن داعش والقاعده على هدف واحد ليهاجموه ويعتبروه عدوهم الاول والاخير ويوجهون سهامهم اليه كلآ بطريقته فماذا نسمي هذا .

فهذا مايحصل اليوم فجميع هذه الاطراف التي تدعي بأنها مختلفه اتفقت على هدف واحد وعدوآ واحد وهو مهاجمة مدير أمن عدن اللواء شلال علي شايع لكونه أزعج هذه الاطراف الفاسده وسبب القلق لهم وأحسوا ان شلال سوف يقضي عليهم وتكون نهايتهم

 

لذالك هاجموا شلال بجميع السبل والطرق فقامت الشرعيه والاخوان والانقلابين بمهاجمته ومحاولت تشويهه عبر قنواتها الفضائيه والصحف التابعه لهم وقامت داعش والقاعده بمهاجمته بالعمليات الانتحاريه والتفجيرات وجميعهم هدفهم واحد القضاء على شلال ولكن فشلوا والله سوف يفشلهم مستقبلآ

 

وهذا الاستياء والانزعاج والزعيق من قوى الفساد والجريمه انما يدل ويثبت نقطه واحده فقط وهي ان اللواء شلال يعمل صح ويسير في الطريق الصحيح وأنه أصبح مصدر قلق وأزعاج لهذه الاطراف

لذالك فنحن مع اللواء شلال ونؤيده بكل خطوه يقوم بها ونقول له سير وعين الله ترعاك

وبقدر الالم ياتي الزعيق يابن شايع

 

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