الإرهاب سلاح يمني لا يستخدم إلا في الجنوب

قال كاتب صحفي أن الارهاب هو اخطر أسلحة قوى الاحتلال اليمني ضد الدولة الجنوبية بدليل انه لا يعمل الا في الجنوب فهو لا يستهدف الانقلابيين في صنعاء ولا قوات الشرعية في مارب وحتى في الجنوب .

وقال الكاتب الصحفي "شهاب الحامد" في منشور رصده موقع "شبوه برس" جاء فيه : بدلا من إدانة الارهاب والتشنيع به ودعوة الشباب المغرر بهم الى الرجوع عن مايسوقونهم اليه ، نلوم الأمن وكأننا نقول تستاهلوا ما وقع فيكم .

الأمن في عدن ليس المستهدف الوحيد من الارهاب وانما الوطن الجنوبي كله مستهدف ،، كلنا مستهدفوم ان لم نقف جميعا بالكلمة والقلم والبندقية جنبا الى جنب ضد الارهاب وازالة اسبابه ومعالجة آثاره ومنع تواجده بيننا .

وقال الحامد : الارهاب هو اخطر واحقر اسلحة قوى الاحتلال ضد الدولة الجنوبية بدليل انه لا يعمل الا في الجنوب فهو لا يستهدف الانقلابيين في صنعاء ولا قوات الشرعية في مارب وحتى في الجنوب ولا يستهدف الا كل من له صلة بالمشروع الجنوبي دون سواه .

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