منذ 4 دقائق
حضرموت وحمى التقسيم
  مرة أخرى تطفو على السطح من جديد قضية تقسيم حضرموت الى قسمين وادي وصحراء وساحل من قبل القوى المنتصرة في حرب صيف١٩٩٤م التي لايحلو لها بقاء حضرموت كتلة واحدة بل تريد تنفيد مخطط خطير يستهدف ضرب وحدة حضرموت التاريخية وإحداث تغيير في خريطة حضرموت الديموغرافية وتركيبتها
منذ 7 دقائق
منفذ تفجير مقر الحزام بالمنصورة أُطْلق سراحه من سجن #عتق المركزي قبل شهور
  أكدت مصادر أمنية خاصة #للمشهد_العربي : إن الانتحاري الذي نشر تنظيم الدولة الإسلامية " داعش " صورته اليوم كمنفذ #للهجوم الذي استهدف مبنى تابع لقوات الدعم والإسناد في حي المنصورة بعدن كان موقوفا في السجن المركزي بعتق عاصمة محافظة #شبوة على ذمّة سرقة سيارة من عدن بمعية زميل
منذ 9 دقائق
قوات تابعة للتحالف العربي تستلم مطار الغيضة ومنفذ شحن من لواء 137
  سلمت قوات اللواء 137 مدرع مواقعها في مطار الغيضة ومنفذ شحن الدولي للتحالف العربي . وقالت مصدر عسكري لـ  شبوه برس - أن قوات اللواء 137 مدرع والتي تتبع العميد محمد بن محمد القاضي السنحاني المقرب من المخلوع صالح سلمت مواقعها صباح اليوم لقوت بديلة .   واضاف المصدر ان قوات من
منذ ساعه و 57 دقيقه
مهاجمة شلال من قبل تحالف الجريمه والفساد يثبت أنه كابوس أزعجهم
  عندما يجتمع الفاسدين وأصحاب السوابق الاجراميه والخارجين عن القانون من الشرعيه والاخوان المفلسين والانقلابين ومن داعش والقاعده على هدف واحد ليهاجموه ويعتبروه عدوهم الاول والاخير ويوجهون سهامهم اليه كلآ بطريقته فماذا نسمي هذا . فهذا مايحصل اليوم فجميع هذه الاطراف التي
منذ ساعتان و 4 دقائق
الإرهاب سلاح يمني لا يستخدم إلا في الجنوب
  قال كاتب صحفي أن الارهاب هو اخطر أسلحة قوى الاحتلال اليمني ضد الدولة الجنوبية بدليل انه لا يعمل الا في الجنوب فهو لا يستهدف الانقلابيين في صنعاء ولا قوات الشرعية في مارب وحتى في الجنوب .   وقال الكاتب الصحفي "شهاب الحامد" في منشور رصده موقع "شبوه برس" جاء فيه : بدلا من
الرئيسية اخبار المحافظات الإرهاب سلاح يمني لا يستخدم إلا في الجنوب
اخبار المحافظات

الإرهاب سلاح يمني لا يستخدم إلا في الجنوب

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 12:00 مساءً

 

قال كاتب صحفي أن الارهاب هو اخطر أسلحة قوى الاحتلال اليمني ضد الدولة الجنوبية بدليل انه لا يعمل الا في الجنوب فهو لا يستهدف الانقلابيين في صنعاء ولا قوات الشرعية في مارب وحتى في الجنوب .

 

وقال الكاتب الصحفي "شهاب الحامد" في منشور رصده موقع "شبوه برس" جاء فيه : بدلا من إدانة الارهاب والتشنيع به ودعوة الشباب المغرر بهم الى الرجوع عن مايسوقونهم اليه ، نلوم الأمن وكأننا نقول تستاهلوا ما وقع فيكم .

 

الأمن في عدن ليس المستهدف الوحيد من الارهاب وانما الوطن الجنوبي كله مستهدف  ،، كلنا مستهدفوم ان لم نقف جميعا بالكلمة والقلم والبندقية جنبا الى جنب ضد الارهاب وازالة اسبابه ومعالجة آثاره ومنع تواجده بيننا .

وقال الحامد : الارهاب هو اخطر واحقر اسلحة قوى الاحتلال ضد الدولة الجنوبية بدليل انه لا يعمل الا في الجنوب فهو لا يستهدف الانقلابيين في صنعاء ولا قوات الشرعية في مارب وحتى في الجنوب ولا يستهدف الا كل من له صلة بالمشروع الجنوبي دون سواه .

 

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة