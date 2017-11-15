ما وراء أكذوبة وديعة اثنين مليار ...!

لا توجد أي وسيلة إعلامية سعودية تحدثت عن الوديعة حق البنك المركزي التي أعلنت عنها الشرعية ولو كان الأمر صحيحا لنزل سعر الدولار إلى سعره الحقيقي وكل الصرافين يعلمون كذب الشرعية ولو أن الوديعة حقيقية لما اشتروا الريال السعودي اليوم بسعر 115 .

كل مافي الأمر أن الشرعية أرادت تهدئة الشارع في عدن لتمرير بعض المشاريع وعودة بن دغر والمهمة التي أوكلت لبن دغر هي إعادة الخدمات التي أوقفتها الحكومة بشكل متعمد لكي يشعر المواطن بتحسن الأوضاع لغرض في نفس يعقوب .

الغرض بعد إيقاف الحكومة تعذيب المواطنين وإعادة الخدمات كالكهرباء والوقود والرواتب هو التحضير لإنشاء تكتل يضم جميع القوى التي ساهمت في إحتلال وتدمير الجنوب عام 94 وهي نفس القوى التي حضرت مؤتمر حوار الرياض ولكن في الرياض كان مؤتمر ضد الحوثي وفي عدن تكتل ضد القضية الجنوبية والمجلس الإنتقالي والحراك "التحرري" .

بعد تشكيل هذا التكتل وتوزيع الصرفة وصرف المبالغ التي وصلت إلى البنك المركزي من الطبعة الجديدة بروسيا سوف يعودون إلى الخارج وستعود عدن إلى نفس الأوضاع و أسوء .

(( تذكروا كلامي ))

#وضاح_بن_عطية

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