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الكشف عن هوية الإنتحاري الذي استهدف الحزام الأمني .. والده ضابط من غزاة الجنوب 1994م

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:38 صباحاً

 

بحسب التحقيقات الاولية التي تجريها جهات امنية رفيعة أفاد مصدر مطلع عن أن اسم الإنتحاري الذي استهدف مبنى عمليات حماية المنشئات التابع للحزام الامني هو أيمن عبدالله البغدادي والملقب ب ( ايمن دبابه ) وكنيته الإرهابية ( أبو هاجر العدني )

واضاف المصدر ان الإنتحاري من ابناء مديرية المعلا تحديدا في شارع مدرم بالجهه المقابلة لفندق العمودي بالقرب من اتصالات الزاجل واكد المصدر ان والد الإنتحاري هو العقيد عبدالله البغدادي موظف في جهاز الامن السياسي فرع عدن وكان أخر منصب له المسؤول الأمني السياسي في فندق جولدمور ( شيراتون ) بمديرية التواهي

واشار المصدر ان والد الإنتحاري هو احد المشاركين في غزوة الجنوب في حرب صيف 94 حيث كان ضمن قوات اللواء احمد الحسني قائد قوات البحرية سابقا واستولى أثناء الاقتحام على شقة الجبهة الشعبية لتحرير عمان في شارع مدرم مديرية المعلا.

*- شبوه برس – عدن الان

 

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