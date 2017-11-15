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حتى لا ننسى : الشهيد علي صالح الحدي اليافعي (أسد الجنوب الحر)

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شبوه برس - خاص - زنجبار أبين
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:31 صباحاً

 

الشهيد علي صالح الحدي اليافعي الذي طالته أيادي الغدر والخيانة ليسقط شهيدا حرا إمام منزله بمدينة زنجبار محافظة أبين في مؤامرة رخيصة وحقيرة نفذها الاحتلال اليمني ضده بمشاركة من قبل بعض الخونه الذين يلعبون بالبيضة والحجر نظير مواقفه الوطنية تجاه شعب الجنوب في وجه الاحتلال

ويكفيه فخرا انه أول جنوبي يحرق صورة الرئيس المخلوع علي عبدالله في الشارع العام بزنجبار والذي قدم روحه فدا للشعب الجنوب لكي تكون حرة في الوقت الذي تخبا خفافيش الظلام وراء الجدران ليظهروا فيما بعد ابطالا..

ونظير قوته وعدم استسلامه تآمر عليه حمران العيون عفوا خفافيش الظلام وباعوه في سوق السبت الشهير بزنجبار مقابل حفنه من الريالات بعد إن عجزوا في الوقوف امامه وجها لوجه ليدبروا له المكيدة ..

ليستشهد الأسد الجنوبي الحر بطلا مرفوع الرأس لتظل مواقفه ومآثره البطولية تتذكرها الأجيال كونه من الرجال الصناديد الشجعان الذين يقولون كلمه الحق

*- عبدالله الضالعي

 

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