مضادات طيران و25 كيلوجرام من مخدر الحشيش في قبضة محور الشحر (الضبة) العسكري!

تمكنت قوات محور الضبة العسكري بمديرية الشحر من ضبط 6 مضادات طيران ببيت سكني بمدينة الشحر ، كان يراد من خلالهن القيام بعمليات إرهابية تستهدف الأمن والأستقرار العام لدى المواطنين .

ورصدت استخبارات المحور في عملية أخرى كمية من مخدر الحشيش قدرت ب25كيلو جرام في أحد المواقع النائية بالقرب من قرية تباله م/الشحر .

على الصعيد ذاته صرّح قائد المحور العسكري بالضبة م/الشحر المقدم عادل التميمي بإن نجاح هاتين العمليتين أتت نتيجة الأنتشار العسكري والأستخباراتي المكثف في نطاق المحور وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي تحركات تهدد الأمن العام كخطوات أستباقية لرد أي عدوان مهما كان شكله ولحفظ الأمن والأمان . مؤكداً لإعلام المحور أن القوات العسكرية والأستخبارات بالمحور تبذل جهوداً أمنية حثيثة في رصد المهربين وتحركاتهم ورصد أي تهديدات إرهابية تهدد الصالح العام للبلاد .

*- شبوه برس – جولدن نيوز

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