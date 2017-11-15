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اخبار المحافظات

محافظ حضرموت يطيح بذراع بن دغر الأقوى في المكلا

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شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:19 صباحاً

 

في خطوة غير متوقعة اصدر محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني قرارا تنفيذي بتعيين مدير جديد لشركة النفط بساحل حضرموت بدلا عن د. محمد بامقاء الذي يعتبر اقوى الأذرع لرئيس الحكومة اليمنية في حضرموت وقضى القرار بتعيين محمد شريم مديرا لشركة النفط الوطنية بساحل حضرموت.

 

وعانت محافظة حضرموت في عهد المقال بامقاء من أزمة كهرباء ووقود وعبث بالموارد طيلة السنتين الماضية وسبق أن اقيل بامقاء في عهد المحافظ السابق بن بريك ولكن رئيس الوزراء لحكومة هادي أحمد عبيد بن دغر لقرابته الأسرية به الغى القرار واعاده إلى منصبه .

 

ويترقب الشارع في محافظة حضرموت نتائج التغييرات إلا أنه بات على قناعة بأنها لن تجدي في ظل حكومة غارقة بالفساد ومختطفة من جماعة حزب الأصلاح اليمني الذي ينتهج سياسة التجويع والعقاب الجماعي لتركيع الشعب الجنوبي كله للقبول بالأمر الواقع والتخلي عن مطالبه السياسية.

*- شبوه برس – صيره نيوز

 

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