منذ دقيقه
الإرهاب سلاح يمني لا يستخدم إلا في الجنوب
  قال كاتب صحفي أن الارهاب هو اخطر أسلحة قوى الاحتلال اليمني ضد الدولة الجنوبية بدليل انه لا يعمل الا في الجنوب فهو لا يستهدف الانقلابيين في صنعاء ولا قوات الشرعية في مارب وحتى في الجنوب .   وقال الكاتب الصحفي "شهاب الحامد" في منشور رصده موقع "شبوه برس" جاء فيه : بدلا من
منذ 21 دقيقه
ما وراء أكذوبة وديعة اثنين مليار ...!
  لا توجد أي وسيلة إعلامية سعودية تحدثت عن الوديعة حق البنك المركزي التي أعلنت عنها الشرعية ولو كان الأمر صحيحا لنزل سعر الدولار إلى سعره الحقيقي وكل الصرافين يعلمون كذب الشرعية ولو أن الوديعة حقيقية لما اشتروا الريال السعودي اليوم بسعر 115 .   كل مافي الأمر أن الشرعية
منذ 23 دقيقه
الكشف عن هوية الإنتحاري الذي استهدف الحزام الأمني .. والده ضابط من غزاة الجنوب 1994م
  بحسب التحقيقات الاولية التي تجريها جهات امنية رفيعة أفاد مصدر مطلع عن أن اسم الإنتحاري الذي استهدف مبنى عمليات حماية المنشئات التابع للحزام الامني هو أيمن عبدالله البغدادي والملقب ب ( ايمن دبابه ) وكنيته الإرهابية ( أبو هاجر العدني ) واضاف المصدر ان الإنتحاري من ابناء
منذ 29 دقيقه
حتى لا ننسى : الشهيد علي صالح الحدي اليافعي (أسد الجنوب الحر)
  الشهيد علي صالح الحدي اليافعي الذي طالته أيادي الغدر والخيانة ليسقط شهيدا حرا إمام منزله بمدينة زنجبار محافظة أبين في مؤامرة رخيصة وحقيرة نفذها الاحتلال اليمني ضده بمشاركة من قبل بعض الخونه الذين يلعبون بالبيضة والحجر نظير مواقفه الوطنية تجاه شعب الجنوب في وجه
منذ 32 دقيقه
مضادات طيران و25 كيلوجرام من مخدر الحشيش في قبضة محور الشحر (الضبة) العسكري!
  تمكنت قوات محور الضبة العسكري بمديرية الشحر من ضبط 6 مضادات  طيران ببيت سكني بمدينة الشحر ، كان يراد من خلالهن القيام بعمليات إرهابية تستهدف الأمن والأستقرار العام لدى المواطنين . ورصدت استخبارات المحور في عملية أخرى كمية من مخدر الحشيش قدرت ب25كيلو جرام في أحد المواقع
الرئيسية مقالات مأزق التحالف العربي مع الشرعية
مقالات
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:11 صباحاً

مأزق التحالف العربي مع الشرعية

د حسين لقور بن عيدان
dr_laqwar@hotmail.com
مقالات أخرى للكاتب
الحاجة لموقف واضح من قضية الجنوب *
شبوه يا هؤلاء شبت عن الطوق.
هاتوا مالديكم لكي نقيم الحجة على الإنتقالي
ردا على رسالة محمد علي أحمد ... و أكل الثوم لغيره
اللهم إني بلغت فاشهد.. ديون الشهداء مربوطة بهم في قبورهم يا حكومة الشرعية ..
ماذا بعد الاحتفال؟
هل سقط الإسلام السياسي بمشروعاته المذهبية؟
قيادات الجنوب والعجز عن فهم المرحلة
المتساقطون على طريق الجنوب
عندما أهدت بريطانيا الجنوب لمن هم ليسوا اهلًا لها !!!

 

ثمة مأزق حقيقي يواجه التحالف العربي في معركته مع الانقلابيين في صنعاء ليس بسبب من ضعف لدى التحالف ولا بسبب قوة الانقلابيين ولكن لأن حلفاء التحالف في الشرعية ليسوا معنيين بالانتصار على الانقلابيين وان أدعوا عكس ذلك.

جُل أطراف الشرعية خرجت من تحت عباءة أحد أطراف الانقلاب (المخلوع) فلا يمكنها الدخول معه في معركة كسر عظم تنتهي بهزيمته لذلك آثرت تمطيط المعركة وأخذها في اتجاهات أخرى وافتعال معركة وهمية مع الجنوب المحرر وتحاول العمل على مهادنته (المخلوع) حتى تسنح لهم الفرصة ويعملون على محاولة الوصول معه إلى تفاهم يعيد اللحمة بين من في صنعاء ومن في الرياض من أنصاره.

 

الحقيقة أن ما يجري في أوساط الشرعية لم يعد إبتذالا بل وصل لدرجة الغدر للتحالف وهذا أمر لم يعد سرا على أحد وإن حاول البعض تجنب الحديث عنه و إلا كيف يمكن وصول صواريخ بحجم الصاروخ الذي وصل الى الرياض إلى أيدي الانقلابيين في صنعاء  إن لم يكن هناك تعاون من بعض قوات الشرعية في المهرة والمنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت ومأرب التي تسمح بمرور هذه الشحنات الكبيرة والضخمة وهي الطريق الوحيد والرئيس الذي تصل منه كل المساعدات العسكرية للحوثيين منذ بداية الحرب.

 

سبق ونبهنا منذ بداية الحرب أن الحبل السري للانقلابيين موجود في الشرعية  و فندنا ذلك وقلنا إن على دول التحالف أن تعيد هيكلة علاقاتها مع الشرعية وهيكلة الشرعية نفسها و إبعاد أنصار المخلوع على الأقل من موقع القرار فيها إن أرادت هزيمة المشروع الانقلابي الإيراني في صنعاء أما بهذه القوى الموجودة حاليا في الشرعية فاعتقد أن أمامها صعوبات كثيرة لتحقيق الانتصار.

*- أكاديمي وباحث سياسي .. الأيام

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال