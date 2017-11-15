سياسي جنوبي : ليست عدن التي تستسلم بسهولة قال سياسي جنوبي أن عدن لن تموت و ان أرادوا لها ذلك !!.. عدن ستخرج من بين الركام وتهزم ثقافة الموت المستوردة من خارج الحدود فهي ليست المدينة التي لن تستسلم بسهولة. وقال الأكاديمي والباحث السياسي "د حسين لقور بن عيدان" في منشور كتبه على حائطه ويعيد موقع "شبوه برس" نشره وجاء

منصور صالح : هناك تحركات لإرباك المشهد في الجنوب هدفها تعطيل تحركات المجلس الانتقالي قال الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي منصور صالح إنه لايمكن النظر بأي حال إلى كل الحوادث الأمنية التي تشهدها عدن من زاوية العجز الأمني، فمثل هذه الحوادث تتم في دول لديها أجهزة أمنية قوية وعلى درجة عالية من الجهوزية،وتمتلك إمكانات لا تقارن بامكانات الأجهزة الأمنية في

بعد رفض الشرعية لـ ألتشكيلات الأمنية الجنوبية : عدن تصحو على فجيعة عملية ارهابية كبرى بالأمس اعلنت الاحزاب اليمنية التابعة للشرعية عن تحالف سياسي بثوابت عديدة كان اهمها رفضهم للتشكيلات الامنية والعسكرية الجنوبية المتمسكة بالتحرير والاستقلال. كان واضحا بأن المقصود هو الحزام الامني والنخبة وقد ترجموا رفضهم لتشكيلات الجنوبية من خلال حملة تحريض واسعة

أبو اليمامة أثناء زيارته لموقع الإنفجار: آن الأوان لوقف العبث في عدن توعد قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة كافة العناصر المرتبطة بجماعتي داعش والقاعدة بأيام ستكون أشد إيلاما عليهم من ذي قبل. وقال أبو اليمامة أثناء زيارته لمبنى عمليات حماية المنشآت التابعة للحزام الأمني بحي عبد العزيز الذي تعرض لتفجير انتحاري بسيارة