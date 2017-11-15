بعد رفض الشرعية لـ ألتشكيلات الأمنية الجنوبية : عدن تصحو على فجيعة عملية ارهابية كبرى
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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 09:22 صباحاً
بالأمس اعلنت الاحزاب اليمنية التابعة للشرعية عن تحالف سياسي بثوابت عديدة كان اهمها رفضهم للتشكيلات الامنية والعسكرية الجنوبية المتمسكة بالتحرير والاستقلال.
كان واضحا بأن المقصود هو الحزام الامني والنخبة وقد ترجموا رفضهم لتشكيلات الجنوبية من خلال حملة تحريض واسعة رفضا للحزام الامني
وبعد حملة تحريضية واسعة ضد الحزام الامني أتى مسلسل استهدافه بتفجير سيارة مفخخة صباح اليوم خلف ضحايا من القوات الامنية بعد ايام قليلة من العملية الارهابية التي استهدفت البحث الجنائي بعدن والتي راح ضيحتها اكثر من 50 شهيد وضعفهم من الجرحى .
تتخذ الاحزاب اليمنية من الارهاب سوط وذراع لضرب خصومها السياسين منتفعين من انطوائهم تحت شرعية الرئيس هادي
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