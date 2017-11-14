أبو اليمامة أثناء زيارته لموقع الإنفجار: آن الأوان لوقف العبث في عدن

توعد قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة كافة العناصر المرتبطة بجماعتي داعش والقاعدة بأيام ستكون أشد إيلاما عليهم من ذي قبل.

وقال أبو اليمامة أثناء زيارته لمبنى عمليات حماية المنشآت التابعة للحزام الأمني بحي عبد العزيز الذي تعرض لتفجير انتحاري بسيارة مفخخة صباح اليوم أن قوات الدعم والإسناد ستعود بقوة لاستئناف عملها في العاصمة عدن بعد إن أكملت مهمتها في محافظة أبين.

وأوضح أن الحملة الأمنية تهدف إلى تطهير العاصمة عدن من الخلايا النائمة وكل من له صله بحوادث الاغتيالات والتفجيرات التي عادت مؤخرا،

وكشف أبو اليمامة عن ضبط خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في عدن وضمن هذه الخلية نساء يعملن مخبرات للتنظيم الإرهابي وسيتم كشف الحقائق قريبا للرأي العام..

ودعا منظمات حقوق الإنسان إلى العمل الجاد بعيدا عن التحزب الذي من خلاله يتم تزوير تقارير تحت مبرر انتهاكات حقوق الإنسان وأضاف أن دماء رجال الأمن تسفك كل يوم ولم نسمع أي بيان إدانة من تلك المنظمات وهذا يجعلنا نتساءل ما هي الجهة التي تعمل لصالحها تلك المنظمات..؟!

وقال بأن التساهل هو من دفع تلك القوى الظلامية للعودة إلى الساحة لسفك الدماء وقريبا سنوقف العبث الحاصل.

يذكر أن عودة التفجيرات والاغتيالات إلى عدن رافقتها حملة إعلامية تحريضية مغرضة ضد قوات الأمن برعاية من دولة قطر.. وتوقع مراقبون أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها إسكات تلك الأبواق التي تعمل على التحريض ليل نهار.

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