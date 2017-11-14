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لحج على موعد مع تدشين عمل المجلس الانتقالي وقيادته المحلية بالمحافظة بمهرجان جماهيري

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شبوه برس - خاص - حوطة لحج
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 09:49 مساءً

 

قال مصدر اعلامي بالمجلس الانتقالي ان محافظة لحج ستدشن يوم الخميس القادم قيادتها المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي واعضاء الهيئة.

واضاف ان لحج الثورات والنضال والكفاح، ستحتضن هذا الحدث التاريخي، ويجب ان يشرف ابناء لحج قيادة المجلس الانتقالي الذي يسعى لتتويج ثورة الجنوب التي انطلقت من لحج بالنصر المنشود.

 

واكد ان ابناء لحج سيكونون اكثر حضورا من بين كل محافظات الجنوب، لما للحج من ثقل سياسي ونضالي وثوري..

واضاف : لحج ستثبت انها الرقم الصعب، والمحافظة التي لن يستطيع احد تجاوزها او القفز فوق تضحياتها وتاريخها الناصع.

 

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