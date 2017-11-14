الهلال الأحمر الإماراتي يقدم شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفى الشحر العام

قدم الهلال الأحمر الإماراتي شحنة أدوية ومعدات طبية لمستشفى الشحر العامة خاصة بحالات الطوارئ عدد 29 kit TRAUMA – B قدمت بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت .

وخلال تسليم الادوية والمعدات الطبية لمستشفى الشحر العام شكر المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر جهود الهلال الأحمر الاماراتي ومنظمة الصحة العالمية المشهود له في دعم قطاع الصحة بالمحافظة ومديرية الشحر على وجه الخصوص ، مشيرا إلى ان السلطة وضعت جملة من المشاريع والبرامج الصحية لما من شانها تقديم ماهو افضل للجانب الصحي بالمديرية .

إلى ذلك جدد الدكتور عبد المنعم سعيدان شكره لدعم الهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة الصحة العالمية لدعم برامج وأنشطة وحملات مكتب الصحة ، مؤكدا على ان هذه الشحنة من الأدوية والمعدات الطبية أتت ومستشفى الشحر العام في أمس الحاجة إليها لمثل هذه المعدات والأدوية الطبية .

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