استهداف القاعده وداعش للامن والحزام الامني دليل تحالفها مع الشرعيه والاخوان

قال المدون والناشط "فهد الصالح العوذلي" في منشور رصده "شبوه برس" إن أستهداف القاعده وداعش لأمن عدن والحزام الامني بالعمليات الانتحاريه والانغماسيه فقط وأستثناء بعض الوحدات العسكريه والمعسكرات التابعه لشرعيه والاخوان المسلمين من هذه العمليات الارهابيه برغم أنتشارها في جميع مناطق عدن يدل ويثبت مالا يجعل هناك مجالآ لشك أن هذه العناصر الارهابيه تخرج من معسكرات الشرعيه والاخوان وأنها تتلقى الدعم المالي واللوجستي من هذه القيادات العسكريه التابعه للشرعيه والاخوان وانها هي من يحرك هذه العناصر الارهابيه

وقال العوذلي : كان آخر هذه العمليات الارهابيه اليوم والتي أستهدفت مقر الحزام الامني في حي عبدالعزيز .

وهذا يدل ان الشرعيه والاخوان هم أمتداد لنظام عفاش ويستخدمون نفس الاستراتيجيه في التحالف مع داعش والقاعده وأستخدمها ضد كل من يعارضهم

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