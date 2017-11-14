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بن عيدان : يجب توثيق التحريض الإعلامي الإخواني ضد أمن عدن كأدلة ممارسة إرهاب
  قال السياسي والأكاديمي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" أن الاٍرهاب الاخواني أصبحت له قنوات فضائية رسمية تحرض على القتل ضد أمن عدن و زرع الفوضى في الجنوب ويجب توثيق تحريضه ضد أمن عدن   وقال "بن عيدان" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" ويعيد نشر نصها :   التحريض الإعلامي
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بن عيدان : يجب توثيق التحريض الإعلامي الإخواني ضد أمن عدن كأدلة ممارسة إرهاب

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 04:35 مساءً

 

قال السياسي والأكاديمي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" أن الاٍرهاب الاخواني أصبحت له قنوات فضائية رسمية تحرض على القتل ضد أمن عدن و زرع الفوضى في الجنوب ويجب توثيق تحريضه ضد أمن عدن

 

وقال "بن عيدان" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" ويعيد نشر نصها :  

التحريض الإعلامي الذي تمارسه قنوات القتل الإخوانية ومعها قنوات الشرعية ضد قوات الأمن في عدن أمرا يجب توثيقه كأدلة على اشتراكها في أعمال الإرهاب الممنهج الذي يقوم به قتلة القاعدة منذ تحرير عدن بعد أن عجزوا عن مواجهة ولي نعمتهم المخلوع والحوثي في صنعاء بدأوا حربهم على الجنوب.

 

وقال "بن عيدان" أن الاٍرهاب الاخواني أختطف الشرعية اليمنية و أصبحت له قنوات فضائية رسمية تحرض على القتل و الفوضى في الجنوب المحرر من دنس قوات الحوثة و المخلوع و لذلك نرى لا يستهدف الا قوى الأمن و الحزام الأمني التي دحر ت الاحتلال العسكري اليمني للجنوب

 

وقال أيضا : من يبررون للإرهابيين جرائمهم اليوم في عدن بكلمة او موقف شماتة في الضحايا فهو شريك في جريمة القتل و لا نقول الا حسبنا الله و نعم الوكيل هو القادر وحده على الانتقام منهم .

 

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