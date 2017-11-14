الإرهاب في عدن سوط تحركه أطراف سياسية ضد الحزام والنخبة الجنوبيين
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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 04:04 مساءً
بالأمس اعلنت الشرعية عن تحالف سياسي من الثوابت التي اعلن عنها رفض التشكيلات الامنية والعسكرية خارج الشرعية .
المقصود هو الحزام الامني والنخبة وقد ترجموا رفضهم من خلال حملة تحريض واسعة .
رفضاً للحزام الامني اتى مسلسل استهدافه ومنه التفجير الاثم اليوم .
الارهاب سوط وذراع تحركه اطراف سياسية لتحقيق مكاسب سياسية كما يرى ويعتقد الواهمون من قوى الشر .
يعتقدون ان هيمنتهم واطماعهم ستتحقق عبر هجمات الغدر وبث الرعب واليأس في قلوب الجنوبيين لتركيعهم .
كل ما زاد اجرامهم وحقدهم ازداد الشعب الجنوبي قوة وصلابة واصراراً على السير نحو استعادة دولته التي بغيابها وجد الانذال طريقهم للعبث بأمن الجنوب والاستهتار بدماء ابنائه .
/ نبيل عبدالله
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