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الإرهاب في عدن سوط تحركه أطراف سياسية ضد الحزام والنخبة الجنوبيين

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 04:04 مساءً

 

بالأمس اعلنت الشرعية عن تحالف سياسي من الثوابت التي اعلن عنها رفض التشكيلات الامنية والعسكرية خارج الشرعية .

المقصود هو الحزام الامني والنخبة وقد ترجموا رفضهم من خلال حملة تحريض واسعة .

رفضاً للحزام الامني اتى مسلسل استهدافه ومنه التفجير الاثم اليوم .

الارهاب سوط وذراع تحركه اطراف سياسية لتحقيق مكاسب سياسية كما يرى ويعتقد الواهمون من قوى الشر .

يعتقدون ان هيمنتهم واطماعهم ستتحقق عبر هجمات الغدر وبث الرعب واليأس في قلوب الجنوبيين لتركيعهم .

كل ما زاد اجرامهم وحقدهم ازداد الشعب الجنوبي قوة وصلابة واصراراً على السير نحو استعادة دولته التي بغيابها وجد الانذال طريقهم للعبث بأمن الجنوب والاستهتار بدماء ابنائه .

/ نبيل عبدالله

 

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