ولا أنا قط صنعاني ... ولا أصفهاني جاءت مناسبة أراد فيها المواطن صالح علي بسيمة أن يقيم حفل زواج لابنه على أن يكون زواجا معتبرا فذهب لمقابلة الأمير احمد فضل القمندان طالبا منه أن يشرفه بحضوره حفل زواج ابنه. أبدى الأمير احمد فضل القمندان موافقته لحضور الزواج لكن صديقة (بسيمه) طلب منه ان يأتي إلى حفل زواج

الإرهاب في عدن سوط تحركه أطراف سياسية ضد الحزام والنخبة الجنوبيين بالأمس اعلنت الشرعية عن تحالف سياسي من الثوابت التي اعلن عنها رفض التشكيلات الامنية والعسكرية خارج الشرعية . المقصود هو الحزام الامني والنخبة وقد ترجموا رفضهم من خلال حملة تحريض واسعة . رفضاً للحزام الامني اتى مسلسل استهدافه ومنه التفجير الاثم اليوم . الارهاب سوط وذراع

حياكم الله.. اصرفوا ربع جبل لتمام باشراحيل كعادتي في تقليب المواجع والمراجع، قرأت أو أعدت قراءة مجلة "الإعلام الاقتصادي" الصادرة في يونيو 2013 تحقيقاً في ملف "ابتلاع وطن"، وعلى صفحة الغلاف صورة جمعت علي محسن وأحمد علي وصادق الأحمر.. وفي هذا الملف سترى أرقاماً يقشعر منها البدن، حيث يتملك النافذون كل ما هو على الأرض

أحزاب (السنوات المستقطعة) أتحفتنا (7) احزاب، والسبعة في الثقافة الشعبية في بلادنا تأتي مقرونة بلفظ لا نستطيع ذكره لكي لا نخدش حياء القارئ الكريم، اتحفتنا ببيان اسمته بيان دعم الشرعية، وهو بيان الوقت الضائع كعهدنا بهذه الاحزاب التي اضاعت سنوات كثيرة من اعمارنا بسلطاتها الكارثية المجتمعة