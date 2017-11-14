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بحضور الحبيب المشهور : مركز المرصد النبوي ينظم ندوة نقاشية وبحثية تربوية بحضرموت(صور)

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شبوه برس - خاص - تريم وادي حضرموت
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:54 مساءً

 

نظمت إدارة المرصد النبوي لدراسة علم فقه التحولات بالتعاون مع رباط الإمام المهاجر فعاليات الندوة النقاشية والبحثية في كتاب ( المرجع التربوي الشرعي في مواجهة الامتداد الإعلامي في تشكيل الجيل الأنوي الوضعي لمؤلفة العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر بن علي المشهور عميد كلية الوسطية للعلوم الشرعية وذلك من يوم الخميس 20 صفر 1439هـ الموافق 9 نوفمبر 2017م وحتى السبت 22 صفر 1439هـ الموافق 11 نوفمبر بقاعة الحبيب عبدالقادر بن أحمد السقاف برباط الإمام المهاجر بشعب الأحمدين بالحسيِّسة مديرية سيؤن.

 

وقد قدمت في الندوة عدد من الأوراق البحثية من طلاب أربطة التربية الإسلامية وخريجي الدفعة الأولى من برنامج دبلوم فقه التحولات الذي يقدمه مركز المرصد النبوي ، تحدثت في عدد من المواضيع التي تناولها الحبيب أبوبكر المشهور في كتابه الجديد ومن أهمها المتعلقة بالوسائل الإعلامية الحديثة ، حيث بين الباحثون مخاطر الاستعمال السيء لمواقع التواصل الاجتماعي على تربية الأطفال والناشئة والشباب بالإضافة إلى أهمية معرفة المدخلات الخاطئة التي تقوم تلك الوسائل بالترويج لها والمضار التي يتعرض لها أفراد المجتمع جراء الإدمان على استخدامها والاعتماد عليها في الحياة اليومية.

 

كما شارك الحبيب أبوبكر المشهور خلال ليالي الندوة الثلاث بمحاضرات في دروس وأبواب كتابه " المرجع التربوي الشرعي " بيَّن من خلالها أهمية التربية الإسلامية الصحيحة للأولاد بضوابطها الشرعية السليمة المستقاة من النصوص القرآنية والنبوية التي ترسم المسار الصحيح للفرد والأسرة والمجتمع مسارات السلامة والهداية على طريق الحياة.

 

كما علق في محاضراته على الأوراق البحثية وما حوته من مادة علمية دسمة عن خطورة وسائل الإعلام التقليدية والحديثة وما تبثه من سموم يتلقاها الطفل والشاب والمرأة لتغير لديهم مفاهيم الديانة الصحيحة بطرق ووسائل مدروسة لدى المدرسة الإبليسية الوضعية لحرفهم عن النهج الصحيح والسليم للأمة.

 

الحاضرون في قاعة الحبيب عبدالقادر بن أحمد السقاف أثروا الندوة بنقاشات ومداخلات واستفسارات قيمة أغنت محتوى الندوة ، وتوجت في يومها الأخير بحضور مدير عام الأوقاف بالوادي والصحراء الأستاذ مراد صبيح الذي ألقى كلمة في الجلسة الختامية عبر فيها عن عميق شكره لإدارة المرصد النبوي على إقامة مثل الندوات التربوية المهمة والتي يجب فيها إشراك أئمة وخطباء المساجد والمرشدين كونها تستهدف المجتمع وتعمل على تنويره ولفت نظره إلى القضايا المعاصرة التي يجب توعية الجيل بها.

 

الجدير بالذكر أن هذه الندوة حظيت بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وعبر شبكة الإنترنت بالبث المباشر على موقع الحبيب أبوبكر المشهور ، وتأتي هذه الفعالية ضمن عدد من الفعاليات التي نظمها المرصد النبوي لدراسة فقه التحولات حيث اجتمع طلاب الدفعة الأولى في بداية شهر صفر مع الحبيب أبوبكر المشهور بمدينة سيؤن في جلسة تعارفية استمعوا من خلالها لتوجيهات الحبي أبوبكر المشهور ونصائحه لهم عن المرحلة القادمة والمهام الموكلة إليهم في خدمة المجتمع ونشر علم فقه التحولات.

 

 

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