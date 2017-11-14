محاصرة الرئيس هادي من خلال أحزاب دعم الشرعية
صف كاتب سياسي محاولة "أحزاب وحركات اعضائها مصنفين بقائمة الارهاب والفساد دعت لتشكيل تحالف (داعم) للشرعية الاخونجية بأنهم يهدفون لمحاصر الرئيس هادي وعزله .
وقال الكاتب "نزار أنور" في منشور رصده "شبوه برس" ويعيد نشره وجاء فيه : بغباء يحاولون محاصرة الرئيس هادي وعزله من كل الاتجاهات لاستمرار تشويه شرعيته.
الجنوب وتشويه الرئيس هادي .
الكارثة القادمة من هؤلاء ، هي محاولة الصاق تهمة الارهاب بالجنوبيين بعد نجاحهم الساحق بمكافحة الارهاب .
افتضحوا داخليا وخارجيا وسيعملون غطاء اخر لحماية انفسهم باسم الشرعية .
لعبة قذرة يقودها حزب التجمع اليمني للارهاب ومن معه واستكمالا للتأمر الذي اسسه حليفهم عفاش وعلي محسن ، وفرخوا جمعيات ومنظمات وحركات إسلامية لمثل هذا اليوم الذي تكشفت اوراقهم وتركوا فيه اعدائهم الانقلابيين واصبحوا متفرغين ليواجهون فيه الجنوبيين ومشروعهم الوطني بإسم تحالف وهمي لدعم الشرعية.
#ثار_عدن_سيحرق_الاخوان
الجنوب عشق لاينتهي