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محاصرة الرئيس هادي من خلال أحزاب دعم الشرعية

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:39 مساءً

 

صف كاتب سياسي محاولة "أحزاب وحركات اعضائها مصنفين بقائمة الارهاب والفساد دعت لتشكيل تحالف (داعم) للشرعية الاخونجية بأنهم يهدفون لمحاصر الرئيس هادي وعزله .

 

وقال الكاتب "نزار أنور" في منشور رصده "شبوه برس" ويعيد نشره وجاء فيه : بغباء يحاولون محاصرة الرئيس هادي وعزله من كل الاتجاهات لاستمرار تشويه شرعيته.

 

الجنوب وتشويه الرئيس هادي .

الكارثة القادمة من هؤلاء ، هي محاولة الصاق تهمة الارهاب بالجنوبيين بعد نجاحهم الساحق بمكافحة الارهاب .

افتضحوا داخليا وخارجيا وسيعملون غطاء اخر لحماية انفسهم باسم الشرعية .

لعبة قذرة يقودها حزب التجمع اليمني للارهاب ومن معه واستكمالا للتأمر الذي اسسه حليفهم عفاش وعلي محسن ، وفرخوا جمعيات ومنظمات وحركات إسلامية لمثل هذا اليوم الذي تكشفت اوراقهم وتركوا فيه اعدائهم الانقلابيين واصبحوا متفرغين ليواجهون فيه الجنوبيين ومشروعهم الوطني بإسم تحالف وهمي لدعم الشرعية.

 

#ثار_عدن_سيحرق_الاخوان

الجنوب عشق لاينتهي

 

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