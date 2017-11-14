بحضور الحبيب المشهور : مركز المرصد النبوي ينظم ندوة نقاشية وبحثية تربوية بحضرموت(صور) نظمت إدارة المرصد النبوي لدراسة علم فقه التحولات بالتعاون مع رباط الإمام المهاجر فعاليات الندوة النقاشية والبحثية في كتاب ( المرجع التربوي الشرعي في مواجهة الامتداد الإعلامي في تشكيل الجيل الأنوي الوضعي لمؤلفة العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر بن علي المشهور

محاصرة الرئيس هادي من خلال أحزاب دعم الشرعية صف كاتب سياسي محاولة "أحزاب وحركات اعضائها مصنفين بقائمة الارهاب والفساد دعت لتشكيل تحالف (داعم) للشرعية الاخونجية بأنهم يهدفون لمحاصر الرئيس هادي وعزله . وقال الكاتب "نزار أنور" في منشور رصده "شبوه برس" ويعيد نشره وجاء فيه : بغباء يحاولون محاصرة الرئيس هادي وعزله من

إنتصار كبير للمجلس الانتقالي يدفع الشرعية لإعلان كيانها السياسي الحاكم ! لا يزال هادي ينتهج الغباء والفشل فبعد اجتماعه مع الاحزاب والمكونات السياسية اعلن في صفحته الرسمية عن تحالف سياسي جديد سيتم اشهاره من عدن ويجمع الاصلاح والمؤتمر والحراك والاشتراكي والناصري والنهضة والرشاد وحزب العدالة والبناء . وسيقوم التحالف السياسي الجديد على

الشيخ السليماني يزور القائد البوحر في منزله في الخبر بشبوة يطمئن على صحته قام يوم أمس الشيخ علي محسن السليماني رئيس تنسيق الحراك والمقاومه وكيل المحافظه لشؤون الشهداء والجرحى بزياره إلى قائد النخبه الشبوانيه المقدم محمد سالم البوحر ليطمئن على صحته عقب عودته لمنزله في الخبر بحبان بعد اصابته في معركة الجمعه في حوطة الفقيه علي ومواجهة عناصر