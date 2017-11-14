الشيخ السليماني يزور القائد البوحر في منزله في الخبر بشبوة يطمئن على صحته
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عتق
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 01:18 مساءً
قام يوم أمس الشيخ علي محسن السليماني رئيس تنسيق الحراك والمقاومه وكيل المحافظه لشؤون الشهداء والجرحى بزياره إلى قائد النخبه الشبوانيه المقدم محمد سالم البوحر ليطمئن على صحته عقب عودته لمنزله في الخبر بحبان بعد اصابته في معركة الجمعه في حوطة الفقيه علي ومواجهة عناصر الارهاب فيها وتطهيرها منهم .
وأشاد الشيخ السليماني بشجاعة المقدم البوحر وبافراد النخبه الشبوانيه لماتحققه من نجاحات . وهنأ القائد البوحرعلى السلامه وقدم عزاءه في الشهداء وتمنئ الشفاء للمصابين حضر اللقاء وكيل محافظ شبوه الشيخ ناصر القميشي .
اتبعنا على فيسبوك