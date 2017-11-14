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وفد حكومي وحقوقي وآخر من التحالف يزورن سجني المنصورة وبئر احمد للاطلاع على أحوال المساجين وتجهيزات السجون

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 12:50 مساءً

 

قام يوم أمس وفد حكومي برئاسة النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش، ومدير امن عدن اللواء شلال علي شائع ورئيس اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان القاضي سعيد المفلحي، ووفد حقوقي وإعلامي محلي ووفد من التحالف العربي وذلك للاطلاع على أحوال سجني المنصورة وبئر احمد .

 

حيث اطلع الوفد على أحوال المساجين في سجن المنصورة المركزي، والتجهيزات الحديثة في السجن التي قامت دولة الامارات بإعادة تأهيلها وصيانتها، والتي شملت توسعة العنابر ووتجيهزها بالمستلزمات الضرورية وبناء حمامات ومبطخ للسجن، وتجهيز إدارة السجن بما تحتاجه من أجهزة ومعدات للممارسة عملها.

 

والتقى الوفد خلال الزيارة بعدد من مسئولي السجن بينهم مدير السجن "نقيب اليهري"  الذي اطلع الوفد على أحوال السجناء والتجهيزات التي  نفذتها إدارة السجن لإعادة تأهيل وصيانة العنابر والأقسام بدعم من دولة الامارات، والتي اسهمت في تخفيف معاناة نزلاء السجن وتوفير بيئة مناسبة لهم .

 

وأكد ان السجناء يعيشون في بيئة طبيعية بعيداً عن ترويج وسائل الإعلام المعادية والتي تهدف الى زعزعة امن واستقرار عدن .

 

كما قام الوفد بزيارة سجن بئر احمد الذي تم إنشائه مؤخراً بدعم من دولة الامارات، والذي يحتوي على عدد من العنابر والأقسام المجهزة بما يتناسب مع حقوق السجناء ويوفر لهم بيئة مناسبة، وخلال الزيارة اطلع وفد حقوقي على أحوال السجناء وفند كل ما نشر في وسائل الإعلام المعادية والتي تروج لوجود تعذيب في السجن .

 

رافق الوفد عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية اليمنية ووفد من التحالف العربي ووفد حقوقي .

 

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