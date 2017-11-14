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سيستمر الإرهاب طالما بقي العلمين الجنوبي واليمني على أرضنا

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 12:42 مساءً

 

قال كاتب صحفي أن الارهاب سيستمر وسيستمر استهداف مقرات وافراد الامن الجنوبية ورموز الثورة الجنوبية ومجلسها الانتقالي ما استمرت ازدواجية القرار السياسي والامني في الجنوب ، وان الابقاء على هذا الحال المتوقف بين علمين ، اي علم جنوبي يمثل الاستقلال وعلم يمني يمثل الاحتلال سيفتح شهية الارهاب الموجه ضد المشروع الجنوبي

 

وقال الكاتب الصحفي الأستاذ "شهاب الحامد" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره وجاء فيه :

تأتي العملية الارهابية التي استهدفت مقرا للحزام الامني بحي عبدالعزيز صباح اليوم متسقة ومتناسقة مع الفعاليات السياسية المكثفة في الايام الماضية وحتى مساء أمس ضد الجنوب ، وهي تؤكد بما لايدع مجالا للشك ان الحرب قد بدأت ضد من يتمسك بالحق الجنوبي في الاستقلال لوأد ثورته وحراكة الشعبي .

 

سيستمر استهداف مقرات وافراد الامن الجنوبية ورموز الثورة الجنوبية ومجلسها الانتقالي ما استمرت ازدواجية القرار السياسي والامني في الجنوب ، وان الابقاء على هذا الحال المتوقف بين علمين ، أي علم جنوبي يمثل الاستقلال وعلم يمني يمثل الاحتلال سيفتح شهية الارهاب الموجه ضد المشروع الجنوبي وسيدفع بالمزيد من الفعاليات السياسية المناهضة التي تستقطبها وتفرخها السلطة ولهذا يجب حلحلة هذا الوضع  القائم لما له من أضرار أمنية وسياسية على حاضر ومستقبل القضية الجنوبية وصناعة واقع جديد مغاير يضع حدا لكل هذه الانتهاكات والمؤامرات .

 

كل المنغصات الامنية والاقتصادية والخدمية في الجنوب بسبب الابقاء على العلاقة مع الشرعية والتي لم نصل معها الى نقطة تقاطع أو التقاء وان استمرار هذه العلاقة الغير سوية هو استمرار للقتل والجوع والحرمان وبالتالي هو ضياع لمكتسبات كل سنوات النضال وخيانة لدماء الشهداء بالضرورة !.

 

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