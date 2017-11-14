عاجل : أنباء عن استشهاد أربعة جنود في إنفجار الحزام الأمني بالمنصورة

قالت أنباء أولية حصل عليها موقع "شبوه برس" أن أربعة جنود من منتسبي الحزام الأمني في مقر الأمن بحي عبدالعزيز بمديرية المنصورة بعدن قد أستشهدوا جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف موقعهم بسيارة مفخخة .

نبأ استشهاد الجنود الأربعة لم تؤكده المصادر الأمنية التي لم يصدر عنها أي بيان حتى كتابة الخبر



ولم تذكر الأنباء مزيد من التفاصيل عن أعداد الجرحى من الجنود أو من المواطنين القاطنين في نفس الحي .

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