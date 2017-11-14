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سياسي جنوبي : قوى الشرعية تعمل لوأد القضية الجنوبية ولا يحق لها ولا لمكاوي الحديث عن ذلك

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 09:35 صباحاً

 

قال سياسي جنوبي أن هناك مغالطة سياسية كبيرة عندما يتحدث التكتل  السلطوي عن تمثيله للحراك , فالحراك الجنوبي حركة شعبية لا يمكن أن يدعي مدعي الحديث باسمه لا حراك ياسين مكاوي ولا غيره لذلك هذه التسمية ليست موفقة.

 

وقال الأكاديمي "د حسين لقور بن عيدان" في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ويعيد نشره : عجزت الشرعية عن تحقيق اي انتصار في مواجهة الحوثيين و استحدثت جبهة جديد ضد الجنوب و سوف تفشل لانها ليست اهلا للانتصارات

 

هناك مغالطة سياسية كبيرة عندما يتحدثون عن الحراك الجنوبي كطرف في هذا التكتل  السلطوي فالحراك الجنوبي حركة شعبية و لا يمكن لاي طرف ان يدعي الحديث باسمه لا حراك ياسين مكاوي  يحق له الحديث و لا غيره لذلك هذه التسمية ليست موفقة.

 ان معظم فصائل الحراك  تطالب باستقلال الجنوب كيف يمكن لفصيل التحالف مع قوى لا تعترف بحق الحنوبيين في الاستقلال كالاخوان المسلمين و اتباع الرئيس هادي.

 

اعتقد ان العمل السياسي الذي يقوم به المجلس الانتقالي الجنوبي قد اثار حفيظة هذه القوى و اصبحت تعمل بالمكشوف لوأد القضية الحنوبية و هو الامر الذي اصبح مستحيلا لان جنوب اليوم ليس كما كان الحال في 1994م

 

 

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