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عاجل : إنفجار كبير عدن يستهدف الحزام الأمني الجنوبي عقب وصول حكومة بن دغر بساعات (صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 09:24 صباحاً

 

تعرض مقر الحزام الأمني الجنوبي صباح اليوم في حي عبدالعزيز في مديرية المنصور بعدن لإنفجار سيارة مفخخة ركنت ليلا قريبا من مقر العمليات وفجرت عن بعد وفي نبأ لاحق أن سيارة مفخخة يقودها إنتحاري هي التي انفجرت مستهدفة جنود ومقر الحزام الأمني .

حتى كتابة الخبر لم يتلق موقع "شبوه برس" أرقام عن الخسائر البشرية .

الإنفجار حدث بعد عودة بن دغر وبعض وزرائه إلى عدن بساعات .

 

الخسائر المادية نتيجة الإنفجار دمار جزء من مسجد الشيخ زايد بن سلطان وتضرر عدد من المنازل بحي عبدالعزيز الذي بنته دولة الإمارت منتصف ثمانينات القرن الماضي بأمر الشيخ زايد رحمه الله تعالى

 

 

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