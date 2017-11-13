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الاثنين 13 نوفمبر 2017 10:43 مساءً

سر قوة المجلس الإنتقالي ... !

وضاح بن عطية
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كل هولاء اجتمعوا على مهاجمة وتحريض المجلس الإنتقالي الجنوبية وينشرون الإشاعات بالعشرات بشكل يومي بحكم الماكينة الإعلامية الكبيرة التي يملكونها وهذا الكم الهائل من الأعداء لم يسبق لأي تيار في اليمن انه واجه مثل ذلك ولم يهتز أو يتصدع ..

 

سر نجاح الإنتقالي الأول هو التفاف شعب الجنوب حوله وكل القوى الوطنية الجنوبية المخلصة وهذا الإلتفاف يعززه تحالف "الأعداء الأضداد" فكل الأضداد من أحزاب وعصابات وتنظيمات ومليشيات في اليمن تهاجم الإنتقالي وكان لزاما على شعب الجنوب أن يقف معه ويتجاوز بعض الأخطاء التي تحدث لأن "دفع المفاسد أولى من جلب المصالح" .

 

أضف إلى ذلك عدالة القضية التي يحملها مشروع المجلس الإنتقالي واحقيتها "فحقا على الحق أن ينصر الحق" .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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