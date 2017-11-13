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اخبار المحافظات

بعودة بن دغر إلى عدن سيعود الهبر والفساد والنهب والإستنزاف للتحالف العربي

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 13 نوفمبر 2017 10:39 مساءً

 

عاد بن دغر قبل اكثر من عام حامل وعود بتقديم مساعدات خليجية لملف اعادة الاعمار، وكذلك بشر الناس بطباعة 400 مليار ريال لحل مشكلة السيولة ..

خلال فترة وجوده كان تحركه اعلامي فقط وتصل المليارات الى البنك وتخرج ولا احد يعرف اين تذهب ...

وضع المدينة بات بائس جداً جداً جداً في ظل حكمه ولم يحدث ان مرت عدن بهذا السوء على الاطلاق .

واليوم انباء عن عودته ليبشر بملف اعادة الاعمار وتزويد البنك المركزي بوديعة سعودية مقدارها 2 مليار دولار .

وسيعود النهب والهبر والفساد والنصب والهدف استنزاف التحالف وتعطيل عملية تطبيع الحياة في المحافظات الجنوبية ..

 

الى #التحالف_العربي كونوا عند مستوى ثقة الناس بكم هولاء الناس قدموا تضحيات كبرى دماء شهداء في كل بيت شهيد، وعودة بن دغر استهتار بهذه الدماء وضعف لكم وتشكيل حاجز بين الناس الذين وقفوا معكم في اصعب اللحظات وعندما كان بن دغر في حضن المخلوع صالح وبينكم ..

لابد من وجود حكومة حرب قوية لاستكمال ما تبقى من انتصارات وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة اما الاعتماد على حكومة الفشل فالنتيجة فشل ذريع للجميع .

#ياسر_اليافعي

 

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