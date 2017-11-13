سفارة الشرعية في مصر تنفذ قرارات الانقلابيين

كشفت مصادر خاصة في العاصمة المصرية القاهرة ان سفير الشرعية في مصر محمد مارم يتعامل بايجابية مع القرارات الصادرة عن وزارة الخارجية التابعة للانقلابيين بصنعاء .

وتحصل موقع "المشهد العربي" من مصادره الخاصة على وثيقة قرار صادره من صنعاء بتعيين ناصر محمد مهدي كباس مستشارا ثقافيا مساعدا بسفارة اليمن بالقاهرة وهو القائم باعمال الملحقية الثقافية الآن خلفا للمستشار الثقافي الجنوبي الدكتور وهيب خدابخش المعين من الحكومة الشرعية.

وقالت المصادر ان هذا القرار الصادر في اكتوبر 2015م

قوبل بالرفض من قبل السفير الشمالي محمد الهيصمي النظر باعتباره صادر عن الحكومة الانقلابية لكن القرار وجد طريقة للتنفيذ في عهد السفير مارم حيث اصبح كباس هو القائم باعمال الملحق الثقافي بالقاهرة بتكليف من السفير الجنوبي مارم

وجاء تكليف كباس خلفا لخدابخش بعد تعرض الاخير لاعتداء من نشوان السلامي المعين مسئولا ماليا في ماليزيا من قبل لجنة صرف مستحقات الطلاب المدعوم من قبل وزير المالية الفضلي رغم ادانته بتهم فساد في اكثر من وزاره وسفارة ومنها سفارة اليمن بالقاهرة.

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