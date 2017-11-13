باعوم والسقوط إلى المستنقع

كنت أرى في حسن باعوم قائدا فذا،شجاعا،جنوبيا وهو يتحدى عفاش وعصاباته،هو أول من أطلق صيحة الجنوب في مهرجان المكلا واستشهد حينها بن همام وبارجاش،رفعناه الى منزلة فوق كل القيادات الجنوبية السابقة التي لم يرتفع صوتها الا فيما بعد.عندما وصل باعوم الى عدن لاول مرة بعد دورات الاعتقال ، ذهبت مع بعض الاصدقاء ونشطاء الحراك لاستقبالة في مطار عدن،انتظرناه من المغرب الى الفجر وعندما خرج بسيارته من المطار لم تكن هناك مساحة كافية لحركة سيارته بسبب ازدحام السيارات،فالفنا حينها شعار وكان معنا أولاد قاسم غلام وفوق باصهم : فكوا لباعوم طريق والوحدة تحرق حريق

تجاهلت حينها أنني أنتمي لأسرة عانت الأمرّين من اليسار التقدمي في الجبهة القومية والذي كان حسن باعوم احد رموزه،نسينا جراحات الماضي ورميناها خلف ظهورنا لان الوطن اغلى من الذاتيات والاسريات وقد كان ذلك سلوك اباءنا.

بدات اغير موقفي لاول مرة من باعوم عندما انشق من المجلس الذي كان يقال عنه تيار البيض،وشكل مجلسا برئاسته وكان ذلك في ساحة الشهداء في المنصورة واظن ان الجميع يتذكر حينها كان الشنفرة على يساره والغريب على يمينه،وعندما ناوله احدهم المايكرفون قال لهم: ايش اقول..ايش اقول.

كنت على يقين ان هناك تفريخ واستنساخ لمكونات جنوبية وهو اتجاه مضر بالقضية .وكان هذا التفريخ بدعوى الديمقراطية والرأي والراي الاخر...وانا شخصيا لا اقتنع بهذين المبدأين في الحالة الثورية وفي مواجهة احتلال الا في نطاق ضيق في مساحة مكون واحد فقط.

لذلك لم اتفاجأ بموقف باعوم في الحرب الاخيرة التي شنتها القوات والامن المسلحة اليمنية ضد الجنوب.

اليوم عقد باعوم مؤتمره بالمراسلة في قاعة التاج في المنصورة وهذا ما كان مفاجئا للجميع.معقول الان وفي هذه اللحظات الحرجة والخطيرة التي يمر بها شعب الجنوب ؟ امر لا يعقل.

اي موقف كان يطلبه باعوم من شعب الجنوب عندما شنت الحرب الاخيرة عليه؟ ان لا يحارب ؟

ان يترك جحافل اليمنية العربية وايران ينتهكون اعراضنا وارضنا امام اعيننا ؟

شعب الجنوب اختار طريقه لوحده دون قيادة،فالدفاع عن الكرامة والشرف والارض والعرض لا تحتاج الى قيادة او توجيهات،هي طبيعة تلقائقية مزروعة في دماء وجينات الجنوبيين الا العملاء منهم،واليوم يتبوء مفجر الثورة الجنوبية مكانته بين العملاء.هذا في حالة ان يكون حسن باعوم مدركا وواعيا لمواقفه ، وانا لا اشك في ذلك.

اما اذا كان يمر بمرحلة الزهايمر او الهذيان الامر الذي دفع بابنه فادي لاستغلال دور ومكانة ابوه للمتاجرة ، فعلى الخيرين من ابناء الجنوب ممن يستطيعون الوصول الى الاب،ان ينصحوه للاعتذار لشعب الجنوب وان يلحق بمن هجروا السياسة من قيادات الجنوب.

فمؤتمر باعوم اليوم هي مؤامرة مكتملة الاركان ، اراد منظموه ان يرسلوا رسالة للعالم مفادها ان الجنوبيين ليس موحدين وان الانتقالي ليس الممثل الوحيد لشعب الجنوب

سوف يضل شعب الجنوب هو الاعظم من اي رموز مهما علا شأنها ذات يوم.

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