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اخبار المحافظات

فادي باعوم يشتري ولاءات صحفيين وصحف في عدن بتمويل قطري

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 13 نوفمبر 2017 09:33 صباحاً

 

أكدت مصادر صحفية في العاصمة عدن ان نجل الزعيم باعوم " فادي " والمرتبط مع المخابرات القطرية والإيرانية، قام مؤخراً بالتواصل مع عدد من الصحفيين والصحف في عدن .

وقال المصدر ان فادي يقوم بدفع مبالغ كبيرة لبعض الصحف والصحفيين، وذلك لتمليع نشاطات وفعاليات مكونة المدعوم مباشرة من إيران وقطر .

 

المصادر قالت ان رئيس تحرير صحيفة مثير للجدل استلم على دفعتين مبلغ وقدره خمسين ألف دولار، وذلك بهدف الترويج لمكون باعوم وفادي بالتنسيق مع وسائل إعلام قطرية وأخرى ممولة من إيران .

 

واشار  المصدر الى ان فادي كثف تواصلانه في الفترة الاخيرة بعد تواصله مع المخابرات القطرية وذلك للتواصل مع ناشطين إعلاميين وآخرين على وسائل التواصل بهدف الترويج لمكونه المدعوم من المخابرات القطرية والإيرانية لشق الصف الجنوبي، وضمن سياسة قطر وإيران لإرباك التحالف العربي في اليمن .

 

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