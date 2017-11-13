صنعاء تواصل محاكمة حارس ‘‘الأيام‘‘ عميد الأسرى الجنوبيين.. ملاسنة بين المرقشي وقاضي المحكمة ومحامي الادعاء

واصلت محكمة الاستئناف بصنعاء أمس جلساتها لمحاكمة عميد الأسرى الجنوبيين أحمد العبادي المرقشي.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالوهاب محمد السادة وعضوية كل من أمين سلطان المشولي ومحمد عبده الشامي وبحضور أمين السر محمد محرم امتنعت النيابة العامة عن تقديم الأسلحة المحرزة أرقامها في محاضر الضبط وعرضها في الجلسة، وفقا لقرار المحكمة في الجلستين السابقتين.

وذكر مصدر لـ«الأيام» أن "المحكمة لم تلزم النيابة بتنفيذ قراراتها السابقة بإحضار الأسلحة، واكتفت بتوجيه الأسئلة للأسير المرقشي، الذي نفى صلته بها وحيازتها، وطالب المحكمة بإلزام النيابة تنفيذ القرار الذي اتخذ في الجلستين السابقتين، مجددا مطالبته بإحضار العصابة المعتدية".

وقال المرقشي مخاطبا القاضي: "من العار أن يحاكم حارس والمعتدون القتلة المأجورين يسرحون ويمرحون في شوارع صنعاء بحماية النظام السابق واليوم بحماية النظام الحالي".

المحامي أحمد الأبيض، الذي يطالب بإعدام عميد الأسرى الجنوبيين قال للقاضي في جلسة أمس: "إن المرقشي شخص خطير وسوف يتم تهريبة من السجن" لكن المرقشي رد قائلا: "لو كنت خطيرا لما قبعت في سجونكم 10 سنوات وأنا برىء".

وطلب المرقشي من المحكمة تنحية القاضي أمين سلطان المشؤلي من القضية، قائلا: "أنا أشك في نزاهة هذا القاضي".

وأجلت الجلسة حتى 29/ يناير 2018.

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